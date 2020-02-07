Sertçelik ve Muğlu'dan Ürkmezer'e Ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sertçelik ve Muğlu'dan Ürkmezer'e Ziyaret - Son Dakika

Sertçelik ve Muğlu'dan Ürkmezer'e Ziyaret

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik ile Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu Safranbolu Kaymakam Dr.Fatih Ürkmezer'i makamında ziyaret etti.

Sertçelik ve Muğlu'dan Ürkmezer'e Ziyaret, System.String[]

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik ile Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu Safranbolu Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer'i makamında ziyaret etti.


Bir dizi program ve konferans için Karabük'e gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu'nun ziyaretinde Safranbolu'da yapılan ve yapılacak olan yatırımlar ve projeler konuşuldu.


Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, Prof. Dr. Sertçelik ve Dr. Muğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti. - KARABÜK

Seyit Sertçelik, Safranbolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:50 Kaynak: İHA
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