Sertel'den '5 Yılda 31,6 Milyon Metrekare Alan Mayından Temizlendi' Diyen Oktay'a: "Bu Alanları Yol Geçen Hanına Çevirmek İçin mi Temizledik?" - Son Dakika
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Sertel'den '5 Yılda 31,6 Milyon Metrekare Alan Mayından Temizlendi' Diyen Oktay'a: "Bu Alanları Yol Geçen Hanına Çevirmek İçin mi Temizledik?"

11.05.2022 17:13

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son 5 yılda yaklaşık 31,6 milyon metrekare alanın mayından temizlendiğini, tarım ve hayvancılığa açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. CHP'li Sertel ise bu alanlardan sığınmacıların elini kolunu sallayarak geçtiğini belirterek, "Bu mayınlı alanlar temizlenirken amaç hayvancılığa, tarıma açmak mıydı ki şu anda herhangi bir faaliyet yok, yoksa bu mayınlı alanların temizlenmesi bize bir direktif olarak verilmiş ve biz o alanları yol geçen hanına çevirmek için mi temizledik?" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son 5 yılda yaklaşık 31,6 milyon metrekare alanın mayından temizlendiğini, tarım ve hayvancılığa açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. CHP'li Sertel ise bu alanlardan sığınmacıların elini kolunu sallayarak geçtiğini belirterek, "Bu mayınlı alanlar temizlenirken amaç hayvancılığa, tarıma açmak mıydı ki şu anda herhangi bir faaliyet yok, yoksa bu mayınlı alanların temizlenmesi bize bir direktif olarak verilmiş ve biz o alanları yol geçen hanına çevirmek için mi temizledik?" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in mayınlı arazilerin temizlenmesiyle ilgili soru önergesine yanıt verdi. Oktay'ın yanıtı şöyle:

"100 Günlük İcraat Programı'nda bulunan, 1,6 milyon metrekare alanın mayından temizlenmesi hedefine 8 Ekim 2018 tarihi itibariyle ulaşılmıştır. Son 5 yılda (2017-2021) yürütülen arama- temizleme faaliyetleri kapsamında yaklaşık 31,6 milyon metrekare alan mayından temizlenmiştir. Temizlenen alanların tarım ve hayvancılığa açılmasına yönelik çalışmalar ilgili bakanlık ve kurumlarca yürütülmektedir."

"HEDEF 3,5 KATRİLYON LİRA GELİRDİ"

Oktay'ın yanıtını değerlendiren Sertel, 3 Ağustos 2018 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda tarım ve hayvancılığa açmak amacıyla 1,6 milyon metrekarelik alanın mayından temizleneceğinin duyurulduğunu, buradan beklenen gelirin de 3 katrilyon 500 milyar lira civarında olacağının söylendiğini anımsattı.

SERTEL: YOLGEÇEN HANINA DÖNDÜ

Atila Sertel, şunları söyledi:

"Yani henüz ne tarıma ne hayvancılığa açıldı bu alanlar... Ama açıldığı bir alan var. Temizlenmiş mayınlı araziler yol geçen hanına döndü. Elini kolunu sallayan Iraklısı, İranlısı, Suriyelisi, Afgan'ı hepsi bu alanlardan elini kolunu sallayarak yürüyerek Türkiye topraklarının içine girdi. Şimdi buradan hakikaten merak ederek şunu söylemek istiyorum; bu mayınlı alanlar temizlenirken amaç hayvancılığa, tarıma açmak mıydı, ki şu anda herhangi bir faaliyet yok, yoksa bu mayınlı alanların temizlenmesi bize bir direktif olarak verilmiş ve biz o alanları yol geçen hanına çevirmek için mi temizledik. Hakikaten insanın burada sorası geliyor. Bu konuda yanıt bekliyoruz. Bu mayınlı alanlar temizlendi, niçin tarım ve hayvancılığa açılmıyor? ve niçin köylüye bu alanlar dağıtılmıyor? Niçin Türk tarımı bu konuda gerekli desteği görmüyor?"

"EMPERYALİST GÜÇLERE VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRDİLER"

Sertel, şöyle devam etti:

"Ama görünen ve yaşanan şudur ki orası bir yol geçen hanına döndü. ve elini kolunu sallaya sallaya sığınmacılar o alandan geçerek Türkiye topraklarına giriyorlar. Şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten eğer sığınmacıların o topraklardan geçmesi için o mayınlar temizlendiyse bu gerçekten insanı son derece üzen ve Türkiye topraklarını depo haline getiren iktidarın, Avrupa Birliği'ne ve dış emperyalist güçlere verdiği sözü yerine getirdiğinin göstergesidir diye düşünüyorum."

Sertel'den '5 Yılda 31,6 Milyon Metrekare Alan Mayından Temizlendi' Diyen Oktay'a: Bu Alanları Yol Geçen Hanına Çevirmek İçin mi Temizledik?
Sertel'den '5 Yılda 31,6 Milyon Metrekare Alan Mayından Temizlendi' Diyen Oktay'a: Bu Alanları Yol Geçen Hanına Çevirmek İçin mi Temizledik?
Sertel'den '5 Yılda 31,6 Milyon Metrekare Alan Mayından Temizlendi' Diyen Oktay'a: Bu Alanları Yol Geçen Hanına Çevirmek İçin mi Temizledik?
Sertel'den '5 Yılda 31,6 Milyon Metrekare Alan Mayından Temizlendi' Diyen Oktay'a: Bu Alanları Yol Geçen Hanına Çevirmek İçin mi Temizledik?

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Sertel'den '5 Yılda 31,6 Milyon Metrekare Alan Mayından Temizlendi' Diyen Oktay'a: 'Bu Alanları Yol Geçen Hanına Çevirmek İçin mi Temizledik?' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sertel'den '5 Yılda 31,6 Milyon Metrekare Alan Mayından Temizlendi' Diyen Oktay'a: "Bu Alanları Yol Geçen Hanına Çevirmek İçin mi Temizledik?" - Son Dakika
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