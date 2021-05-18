Serter'den 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika

"Gençlerin ülkelerini terk etmediği bir Türkiye kuracağız"

Serter, mesajında yanlış uygulanan politikalar yüzünden gençlerin başka ülkelerde yaşamak için sıraya girdiği belirterek, gençlerin ülkelerini terk etmedikleri özgür ve refah dolu bir Türkiye yaratacaklarını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere emanet ettiği Türkiye'de bugün yaşanan zor koşullardan en çok gençlerin etkilendiğini belirten Serter, "Gerçek işsiz sayısının 9 milyon 200 binler seviyesinde olduğu ülkemizde, genç işsizliğinin oranı ise yüzde 26.9'dur. Her 4 gençten 1'i işsizdir, ayrıca işsiz olan her 4 gençten 1'i de aynı zamanda üniversite mezunudur. Gençlere kaliteli, hak ettikleri bir geleceği kurmak için acil gençlik politikalarının, istihdam politikalarının hayata geçmesi gerekiyor" dedi.

Genç beyinlerin göçü durdurulmalı

Gençlerin mutlu ve huzurlu olmadığı, rahat nefes alamadıkları, özgürlüklerinin elinden alındığı bir toplumda yaşamak istemediklerini ve yurdu maalesef terk etmek istediklerini belirten Serter, "Gençlerimize umut olması gereken bir siyaseti ve politikaları hayata geçirmek zorundayız. Gençleri ikinci plana attığımız sürece, onların potansiyellerini göremediğimiz sürece gençlerimiz maalesef ülkeyi terk etmek istiyorlar. TÜİK verilerine göre 2019 yılında 330 bin 289 kişi Türkiye'den yurtdışına göç etti.18-29 yaş grubunda olup başka ülkenin vatandaşlığı verildiğinde " Evet terk eder giderim" diyenlerin oranı yüzde 64. Yurtdışına göç edenlerin sayısı 2016-2018 arasında yüzde 97 arttı. Genç beyinlerin göçünü durdurmalıyız. İktidara sesleniyorum, bir dakika bile kaybetmeden her bir gencimize umut olacak politikaları hayata geçirin" diye konuştu.