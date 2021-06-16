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Serter'den Doğu ve Güneydoğu ziyareti mesajı - Son Dakika

Serter'den Doğu ve Güneydoğu ziyareti mesajı

16.06.2021 08:26
Serter'den Doğu ve Güneydoğu ziyareti mesajı, System.String[]

Serter, CHP Ekonomi Masası ve Esnaf Masası üyelerinin Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl ve Diyarbakır'a yaptıkları ziyaret sonrası değerlendirme yaptı.

Serter: "Gençlerin geleceğini değiştiremezsek Türkiye'nin geleceğini değiştiremeyiz"

CHP İzmir Milletvekili ve Ekonomi Masası Üyesi Bedri Serter, Doğu ve Güneydoğu çalışma ziyareti sonrasında yayımladığı mesajda, işsizliğin özellikle genç işsizliğin ciddi boyutlarda olduğunu yerinde gördüklerine dikkat çekerek, "Gençlerin geleceğini değiştiremezsek, Türkiye'nin geleceğini değiştiremeyiz" dedi.

Serter: "Doğu ve Güneydoğu'nun en temel sorunu işsizlik"

Serter açıklamasında, "Bütün bu illerin en büyük sorunu işsizlik. Gencecik insanlar işsiz, Türkiye'nin en verimli topraklarını ekip biçemeyen, kendilerine eğitim de istihdam da sağlanamayan ve bölgede çaresizlik içinde yaşayan gençlerin geleceğini değiştiremezsek Türkiye'nin geleceğini değiştiremeyiz" dedi.

Serter, ayrıca bölgede Suriyeli, Afgan ve Gürcü kökenli çok sayıda göçmenin yaşadığına da dikkat çekerek " Bu göçmenler, asgari ücretin 5'te 1'ine mecburen çalışıyorlar, bizim kalifiye gençlerimiz, sayıları yüzbinler olan işsiz gençlerimiz de bu ortamda iş bulamıyorlar ve bölgede işsizlik sıkıntısı gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal almış durumda, bu net bir şekilde şehirlerin her yerine yansıyor" dedi.

Kanal İstanbul'a değil bölgeye destek

Serter, açıklamasında işsizlik sorunun yanı sıra, bölgenin en temel problemlerinin başında tarıma ve hayvancılığa dair sorunların geldiğini, bölgenin tarımda ve hayvancılıkta ciddi bir kapasiteye sahip olduğunu ancak iktidarın yanlış politikaları ve yerli üretici yerine ithalatı desteklemesi sonucunda var olan kapasiteyi de gün geçtikçe yok ettiğini söyledi. Serter, " Doğu ve Güneydoğu'nun en varlıklı olabilecek şehirlerinin içerisinde yer alan beş şehir tarımın desteklenmesini istiyor, bunun için de öncelikle GAP projesine destek olunmasını ve GAP projesinin bitirilmesini talep ediyor.

Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl ve Diyarbakır halkı, Kanal İstanbul projesini tanımadıklarını ve Kanal İstanbul'a harcanacağı söylenen bütçelerin, astronomik rakamların kendi topraklarının canlandırılması, insanların topraklarını ekip biçmesi, istihdam sağlanması, bölgenin tarihinin ve turizminin canlandırılması için harcanması gerektiğini söylediler "dedi.

Yandaşlarına rant sağlama derdindeler

Serter, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 19 yıllık iktidarının sonucunda ülkenin geldiği durumun acı verici olduğunu, insanların işsizliğe, yoksulluğa mahkum edildiklerini ve AKP iktidarının her geçen gün belirtti. Serter,"Adalet ve Kalkınma Partisi, halkın partisi olma iddiasıyla geldikleri iktidarda halka rağmen kararlar almaya devam ediyorlar. Bitlis'te bunun örneklerinden birini yaşadık. AKP'li belediyenin "Dere Üstü Islah Projesi" adını verdiği projede Bitlis merkezindeki 400'e yakın esnafın dükkânlarının yıkılmasına karar verdiğini gördük. Bu, Bitlis esnafının bitmesi anlamına geliyor. Pandemi döneminde zaten ciddi maddi ve manevi zorluklarla karşı karşıya kalan esnaflara bir tekme de iktidar atıyor, belediye başkanlığı eliyle kendi yandaşlarına rant sağlama derdindeler."dedi.

AKP, tarihi ve kültürü de unutturmaya çalışıyor

İzmir Milletvekili Serter, beş şehri kapsayan ziyareti sonrasında izlenimlerini paylaşırken bu kentlerin aynı zamanda tarihi kentler olduğuna da değindi ve " Adalet ve Kalkınma Partisi, bu beş ilde gerek geçmişi de, tarihi de kültürü de bile isteye yok etmeye çalışmaktadır. Bitlis'te Atatürk namaz kıldığı için adı Atatürk Camii olarak anılan ve 211 yıllık tarihe sahip Kureyşi camiyi adında Atatürk geçtiği için yıkılmaya çalışılmaktadır. Tarihi kentlerin en önemli kültürel ve tarihi değerleri ortaya bilerek çıkarılmamaktadır. Bütün bunlar AKP'nin geçmişi de, kültürü de, tarihi de yok etmeye çalıştığını bizlere göstermektedir."dedi.

Bölge önce demokrasi diyor

İzmir Milletvekili Serter, bölge halkının atanan kayyumlardan şikayetçi olduklarını ve kayyumları kabul etmediklerini söyledi ve " Ziyaret ettiğimiz şehirler içerisinde belediyelerine kayyum atanan şehirlerin insanları, "kendi seçtiğimiz belediye başkanlarıyla çalışmak istiyoruz, şehirlerimizi demokratik irademizle seçtiğimiz kişilerin yönetmelerini istiyoruz" dediler. Bölge halkı, daha demokratik, daha özgür bir ülkede ancak daha çok üretim, daha fazla ticaret ve sanayinin olabileceğini, kalkınma ve gelişme için mücadelenin ancak bununla mümkün olacağını söylemektedirler" dedi.

CHP iktidarı bölgeyi refaha kavuşturacak

İzmir Milletvekili Serter, bölgede yaptıkları ziyaret sonrası halkın tüm sorunlarını duyduklarını, dinlediklerini belirtti ve " Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkın içinden çıkan milletvekilleri olarak her zaman halkımızla iç içeyiz. Onları duymayanlara inat biz onları duyuyoruz. İşsizlik, kötü tarım politikaları nedeniyle toprakların yok olması, insan göçü bu toprakların kaderi değildir. Muş ovası canlanmayı, Diyarbakır yeniden Güneydoğu'nun incisi olmayı, Siirt, Bitlis tarımın başkentlerinden biri olmayı, Bingöl suyla buluşmayı bekliyor. Bunların hepsini CHP iktidarında, liyakatli kadrolarımızla gerçekleştireceğiz."dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Güneydoğu, Ekonomi, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Serter'den Doğu ve Güneydoğu ziyareti mesajı - Son Dakika


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