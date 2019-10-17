Serter'den Dünya Gıda Günü mesajı

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında TBMM'de, Gıda Mühendisleri Odası Genel Başkanı Kemal Zeki Taydaş ve yönetim kurulu üyeleriyle önce bir basın toplantısı düzenledi, sonra da TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz aldı. Serter: " Türkiye'de de dünyada da açlığı önlemek, sağlıklı gıdaya ulaşmak bizim elimizde, politika yapıcılar önce insan sağlığı önce gıda güvenliği demeli" dedi.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA 22.5 MILYON INSAN

Serter, bugün Türkiye'de 22,5 milyon insanın açlık sınırı altında yaşadığını hatırlattı ve "AKP'nin 17 yıllık iktidarının sonucunda 22,5 milyon insan açlık sınırı altında yaşıyor, her insanın eşit ve sağlıklı gıdaya ulaşması devletin elindedir. Konu hassastır, gıdadır ve sağlıklı gıda için denetim şarttır."dedi.

"GIDA MÜHENDISLERI HALK SAĞLIĞI VE GIDA GÜVENLIĞI IÇIN GÖREV BAŞINDA OLMALI"

Serter, Gıda Mühendisleri Odası Genel merkez yöneticileriyle birlikte TBMM'de yaptığı basın toplantısında Gıda Mühendislerinin sorunlarından söz ederek "Gıda zengini, neredeyse her köşe başında gıda satılan, gıda üretilen bir dükkan, bir restoran olan bir ülkeyiz ama gıda güvenliği deyince sınıfta kalıyoruz. Sokakta satılan simitten tutun, tavuk dönere, fabrikalarda işçilerin tükettiği gıdaya, burada Mecliste tüketilen gıdadan kamu kurumlarının tümünde tüketilen gıdaya kadar her tüketim, üretim aşamasından bize ulaşana kadar denetime tabi olmak zorunda, insan sağlığı için bu olmazsa olmaz" dedi. Serter,"Sağlıklı nesiller ancak sağlıklı gıda ile yetişir" diyerek Gıda Mühendislerinin sorunlarının çözümü için TBMM'de takipçisi olacağını da sözlerine ekledi.

"İNSAN SAĞLIĞI ÖN PLANDA TUTULMALI"

TBMM Genel Kurulu'nda da, Dünya Gıda Günü nedeniyle söz alan Bedri Serter, dünyada 850 milyon insanın kronik düzensiz ve sağlıksız beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğunu buna karşılık da 672 milyon insanın obezite sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Serter, "Adaletsiz gelir dağılımının ve sağlıksız gıda sorunun önüne geçilmeli. Türkiye'nin tarım ve hayvancılığı geliştirilmeli" dedi.

Serter, TBMM Genel Kurulu'nda, İzmir'i Türkiye'ye örnek gösterdi ve "İzmir'deki tohum takas etkinlikleri, yerel çiftçileri destekleyen yerel yönetimlerin varlığı çok önemlidir ve İzmir'in gıda konusundaki farkındalığını ortaya koymakta, İzmir'i örnek şehir haline getirmektedir" dedi.

Serter, "2019 yılında Türkiye'de, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2075 TL, asgari ücret 2020 TL. İnsanlar nasıl sağlıklı gıdaya ulaşacak soruyorum" dedi. Serter, "Hane halkı gelirinin sadece yüzde 20'sinin gıda harcamalarına ayrıldığı bir ülkede sağlıklı gıda tüketilmesini sağlamak önce Tarım ve Sağlık Bakanlıklarının önceliği olmalıdır. En önemli noktalardan biri de bilinçli ve eğitimli gıda üreten işletmelerin olmasıdır" diye konuştu.