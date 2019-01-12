Son Dakika Haberleri: Serter'den İktidara Sel Tepkisi!

Serter'den İktidara Sel Tepkisi!

49 dakika önce

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, İzmir'de dün yağan yağmurlardan sonra ortaya çıkan sel felaketi ve buna bağlı olarak karayollarının çökmesine sert tepki gösterdi.

Serter'den İktidara Sel Tepkisi!, System.String[]

İzmir'in daha önce Ulaştırma Bakanlığı yapmış isim olan Binali Yıldırım'ı, Büyükşehir adayı olarak da gördüğünü söyleyen Serter, "Türkiye bütçesine yüzde 10 pay veren ve merkezi hükümet bütçesinden yüzde 1 bile pay alamayan İzmir'in karayollarını bile yapmaktan aciz, uzun yıllardır "ölüm yolu" diye adlandırılan yollara önlem almayı bile düşünemeyen iktidarın, hala bölünmüş yollarla övünüyor olmasını anlamak mümkün değildir" dedi.

Vekil Serter, Türkiye'nin üçüncü büyükşehri İzmir'de 2019 yılında derelerin yolları yutmasının büyük bir skandal olduğunu belirterek, "31 Mart'ta yerelden başlayacak Cumhuriyet Halk Partisi iktidar yürüyüşümüzde ilk işimiz bölünmüş yollardan önce sağlıklı yollar yapmak" dedi.

Serter, İzmir halkının her türlü hizmeti en iyi şekilde alması için her zaman çaba sarf edeceklerini ve İzmir'in tüm sorunlarının takipçisi olacağını da sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:32 Kaynak: Bültenler

Binali Yıldırım, Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Güncel
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