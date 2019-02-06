Serter'den Pakdemirli'ye Destek Çağrısı

Fuar öncesi şehrin tarım ve hayvancılık sorunlarına değinen İzmir Milletvekili Bedri Serter, kapsamlı soruların yer aldığı soru önergesinin Pakdemirli'den yazılı olarak yanıtlanmasını istedi.

Özellikle son günlerde İzmir Ticaret Borsası tarafından da koyunculuk ana başlığında yapılan özel bir çalıştay kapsamındagündeme taşınan hayvancılığa ve tarıma dayalı sorunların en kısa zamanda çözümü için İzmir kökenli Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'yi göreve çağıran Serter, ayrıca sektör yöneticilerinin seslerini TBMM'de daha fazla duyurmak için İzmir Milletvekili olarak elinden geleni yapacağının altını çizdi.

SERTER : « Hayvan ithalatını durdurun, yerli üreticiyi ve yerli ürünleri destekleyin ve koyun ve keçi sütü ürünlerinin ihracatını arttırın ».

Türkiye'de hayvancılık politikalarının ve sektöre yapılan maddi desteklerin yeterli hızda sahada etkisini göstermediğini söyleyen Serter, hükümetin özellikle son bir yıldır gündeme getirdiği hayvan ithalatının en düşük seviyeye çekilmesi gerektiğine hatta durdurulması gerektiğini ve yerli besicilerin desteklenmesi için acil önlemler alınması gerektiğini söyledi. Serter, Et ve Süt Kurumu'nun 2017 sonu verilerine göre, Türkiye'nin hayvan varlığı içinde 2002 yılında yüzde 60.1 oranında olan koyun varlığının 2017 yılı sonu itibariyle yüzde 55.7 olarak gerçekleştiğine vurgu yaptı.

İzmir Milletvekili Serter, sektör temsilcilerin ve akademisyenlerin konuya dair saha çalışmalarına dikkat çekerek yerli üreticilerin aracısız desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı ve bu kapsamda da yerel koyun üreticilerinin desteklenerek özellikle koyun ve keçi sütünden ürünlerin daha fazla piyasaya sunulmasının önünün açılması gerektiğini hatta bu ürünlerin ihracatının yapılabilmesi noktasında da gerekli girişimlerin bir an önce gündeme gelmesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nün 2017 verilerine göre de Türkiye'nin 30 milyonun üzerinde koyun sayısıyla dünyanın 10.en büyük ülkesi olduğunu hatırlatan Serter,İzmir'in tarım topraklarının bereketinin ve hayvanlarının da sayılarının arttırılması için Avrupa Birliği'nin uyguladığı korumacı politikalarının Türkiye tarafından da gerektiği gibi hayata geçmesi gerektiğini ve Avrupa Birliği ülkeleriyle koyunculuk başta olmak üzere hayvancılık ve tarım konusunda ihracat anlamında da yarışılması gerektiğini söyledi.