Son Dakika Haberleri: Serter'in Israrlı Takipleri Sonuç Verdi

Serter'in Israrlı Takipleri Sonuç Verdi

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Bedri Serter'in Sağlık Bakanlığı nezdindeki ısrarlı takipleri sonucunda bugüne kadar Tip1 hastalarının aldığı SMA ilacına Tip2 ve Tip3 hastası çocuklar da aylar sonra olsa kavuştu.

Serter'in Israrlı Takipleri Sonuç Verdi, System.String[]

İzmir Milletvekili Bedri Serter, Ege Üniversitesi Çocuk Nörolojisi bölümünde ilaçlarını alan SMA hastası çocuklar Çağla Deniz Tunç ve Nurselin Yılmaz'ı ziyaret etti ve ailelerin mutluluklarını paylaştı. Mutlu sona ulaşan İzmirli SMA hastalarıyla görüşen Serter, bütün ilgili bakanlara ve bürokratlara da destekleri için teşekkür etti. Vekillik hayatının en mutlu olayını yaşadığını ifade eden Milletvekili Serter, "Milletvekili olduğum günden beri yakından ilgilendiğim sorunun çözülmesi için çaba harcadığım SMA hastalarının ilaç sorununun çözülmesi beni ve emeği geçen herkesi çok mutlu etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çocuklarına sahip çıkmıştır ve bütün SMA hastaları artık ilaçlarını alıyor" dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Ailelere de sabırlarından dolayı teşekkür eden Serter, SMA hastalarının sesini duyurmak için yapılan tüm çalışmaları desteklediğini belirtti. SMA hastalarının ilaçlarına kavuşması için mesai yapan herkesin artık çok mutlu olduğunu ifade eden Serter, "Çocuklarımızın aldıkları ilaçlar sonrası en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum, ailelere gösterdikleri sabır için de teşekkür ediyorum. Ayrıca milletvekili olarak ziyaret ettiğim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ekibine de teşekkür ediyorum. Bu konuda mesai yaptığımız herkes artık çok mutlu" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:50 Kaynak: Bültenler

İzmir, Milletvekili, Güncel
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