Serter "SMA Hastaları Artık İlaca Ulaşabilecek"

SMA hastası ailelerle beraber ilaç sorununu gündeme getirerek yarattıkları farkındalığın sonucunu aldıklarını söyleyen Serter, "Dün gece resmi gazetede yayınlanan bir kararla tip 2 ve tip 3 hastalarının da ilaca ulaşması devlet güvencesine alındı" dedi.

Bu süreçte İzmir'de ve Ankara'da SMA hastaları ile görüşen ve konuyu kamuoyu gündemine taşınmasında çaba harcayan ve Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunan CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, gelinen aşamadan son derece mutlu olduklarını dile getirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un"Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastaları bugün itibarıyla ilaçlarını alabilecekler" açıklamasının ailelere rahat bir nefes aldırdığını söyleyen Serter, "Bu süreçte bu hastalıkla boğuşan çocuklar ve aileleri ile yakın temaslarda bulundum. Ailelerin ve çocukların yaşadıkları zorluğu yakından gördüm. Bir milletvekili olarak bu sorunun çözümünde, bakanlık nezdinde gündeme getirilmesinde en ufak bir katkım olduysa ne mutlu bana. Ailelere ve hastalarımıza bundan sonraki süreçte acil şifalar ve sağlık temenni ediyorum" dedi.

Bu hastalığın tip 1 tip 2 ve tip 3 şeklinde 3 farklı türü olduğunu vurgulayan Serter, "Tip 1 ilaçları daha önce SGK kapsamına girmişti, dün resmi gazetede yayınlanan karar ile tip 2 ve tip 3 de bu kapsama alındı. Bugünden itibaren tüm SMA hastalarımız ilaçlarına ulaşabilecek" diye konuştu.