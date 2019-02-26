Son Dakika Haberleri: Serterlerin Mutlu Günü

Serterlerin Mutlu Günü

46 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Bedri Serter ve eşi İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, ilk kez torun sahibi olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyor.

Serterlerin Mutlu Günü, System.String[]

İzmir iş ve siyaset dünyasının önde gelen ailelerinden olan Serter çiftinin oğlu Yağız Serter ve eşi Ayşin Serter, "Melisa" adını verdikleri bir kız çocuk sahibi oldular.

Kent Hastanesi'nde gerçekleşen ve sağlıklı bir şekilde sonuçlanan doğum ile dünyaya gelen ilk torunu Melisa bebeği kucağına alan İzmir CHP Milletvekili Bedri Serter ve eşi Huriye Serter son derece mutlu olduklarını, oğulları Yağız ve gelinler Ayşin'e kendilerine bu duyguyu yaşattıkları için teşekkür ettiler.

Hayatın bir devir teslim olduğunu ifade eden Bedri Serter, "Doğuyoruz, büyüyoruz ve gelip geçiyoruz. Önemli olan kendimizden sonra gelenlere nasıl bir isim, nasıl bir dünya, nasıl bir gelecek bırakabildiğimiz. Güzel torunum Melisa'ya keyifli bir hayat diliyorum. Umuyorum uzun, güzel, mutlu, analı babalı bir ömrü olur" dedi.

İZİKAD Başkanı Huriye Serter ise torun sahibi olma mutluluğunu herkesin yaşamasını dilediğini söyleyerek, "Oğlum ve gelinim bize bu mutluluğu yaşattılar. Onlar da bu duyguyu yaşasınlar dilerim. Çok mutluyum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:37 Kaynak: Bültenler

İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi, Huriye, Bedri Serter, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarihler Belli Oldu! Erdoğan ve Bahçeli 3 Kentte Ortak Miting Yapacak Lise Öğrencisi, Kız Meselesi Yüzünden 4 Öğrenci Tarafından Kemerle Öldüresiye Dayak Yedi

Adaylığı Düşürülen CHP'li Belediye Başkanının İtirazı Kabul Edildi Eylül'ü Öldüren Sanıktan Pes Dedirten Savunma: Ben Bu Konuyu Daha Detaylı Düşüneceğim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 10:23:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serterlerin Mutlu Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]