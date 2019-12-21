Sertifikalı ceviz fidanları toprakla buluştu - Son Dakika
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Sertifikalı ceviz fidanları toprakla buluştu

6 saat önce

Bilecik Valiliğince hazırlanıp, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında sertifikalı ceviz fidanları toprakla buluşturuldu.

Sertifikalı ceviz fidanları toprakla buluştu, System.String[]

Bilecik Valiliğince hazırlanıp, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında sertifikalı ceviz fidanları toprakla buluşturuldu.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mustafa Demirbaş, İl Genel Meclisi üyesi Zeki Kayadelen ve köylüler, sertifikalı ceviz fidanlarını toprakla buluşturdu.


"Toprakla uğraşmak zahmetlidir ama bereketlidir"


Burada bir açıklamada bulunan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, toprakla uğraşmanın bereketli olduğuna değinerek, "Proje, ilimizin tamamına hitap edecek şekilde hazırlandı. Köylerde hem ekonomik hem de sosyal yönden bir canlanmaya vesile olmaya çalışıyoruz. Köylerinden merkeze, yakın il ve ilçelere göç etmiş insanlarımızın, bütçesine katkı sağlayacak, sınırlı süreli bir faaliyet ile üretime katılmalarını istiyoruz. Bu vesileyle hem memleketlerine bağlansınlar hem de bütçelerine buradan bir katkı sağlamış olsunlar. Toprakla uğraşmak zahmetlidir ama bereketlidir. O bereketin verdiği manevi haz ve mutluluk ziyadesiyle fazladır. Dikimini gerçekleştirdiğimiz ceviz fidanları bize 5-6 yıl sonra gelir getirecek duruma gelecek. İstiyoruz ki, atıl durumda veya ekim yapılmayan arazileri değerlendirelim" dedi. - BİLECİK

Mustafa Demirbaş, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:17 Kaynak: İHA
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