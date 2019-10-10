Son Dakika Haberleri: Sertifikalı çocuk gelişim kurslarında yeni dönem başlıyor
Son Dakika Güncel Sertifikalı çocuk gelişim kurslarında yeni dönem başlıyor

Sertifikalı çocuk gelişim kurslarında yeni dönem başlıyor

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 0-6 Yaş Çocuk Gelişimi Kurslarında yeni dönem başlıyor.

Sertifikalı çocuk gelişim kurslarında yeni dönem başlıyor, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 0-6 Yaş Çocuk Gelişimi Kurslarında yeni dönem başlıyor.


14 Ekim Pazartesi günü başlayacak yeni dönem kayıtları 18 Ekim Cuma günü sona erecek. 936 saatlik kursların ardından katılımcılara sertifika takdim edilecek. Vatandaşlar 44 44 054 (3714) numaralı telefon üzerinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilecek.


Konuyla ilgili Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "936 saatlik Çocuk Gelişimi Kurslarımız temel olarak; çocukların bedensel gelişimlerini takip edebilen, dil gelişimi konusunda uygulamalar geliştirerek gelişimi destekleyebilen, çevresel ve sosyal, duygusal, ahlaki gelişim alanlarında eğitim alacaklar. Anne ve çocuk sağlığı, çocuk hastalıkları, aile planlaması konusunda çocuğa ve aileye bilgi verebilen, görev aldığı eğitim kurumunda oyun etkinlikleri, oyun albümü, müzik etkinlikleri düzenleyebilen kişiler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Alınan eğitim sonucunda mezuniyet durumunuza göre alacağınız sertifika ile Anaokullarında, Sevgi Evlerinde tam zamanlı olarak sosyal hizmetler ve kreşlerde, erken çocukluk eğitim kurumlarında çalışabilirler" denildi. - SAKARYA

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu sessizliğini bozdu: Bizimkisi ilk görüşte aşk!
80 yaşındaki biriyle evlenen Meltem Miraloğlu'nun 2 ay önce "4-5 tane çocuk istiyorum" demesi yeniden gündeme geldi Trabzonspor Kulübü, Barış Pınarı Harekatı'na destek için profil fotoğrafına Türkiye Bayrağı koydu Son Dakika: Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne: Kendinize gelin, kapıları açar mültecileri yollarız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 13:40:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sertifikalı çocuk gelişim kurslarında yeni dönem başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]