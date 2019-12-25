Sertifikalı kasiyerlik dönemi başladı - Son Dakika
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Sertifikalı kasiyerlik dönemi başladı

6 saat önce

CarrefourSA, kasiyerliği meslek haline getirmek amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı 'Sertifikalı Kasiyerlik' dönemini başlattı.

Sertifikalı kasiyerlik dönemi başladı, System.String[]

CarrefourSA, kasiyerliği meslek haline getirmek amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı 'Sertifikalı Kasiyerlik' dönemini başlattı. Proje kapsamında 3 kasiyer teorik ve pratik sınavı geçerek belge almaya hak kazandı. Kasiyerlerin kariyerlerini önemsediklerini söyleyen CarrefourSA, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura, "Sonraki adımda 200 kasiyerimizi belgelendireceğiz" dedi.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, kasiyerliği meslek haline getirmek amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu ile iş birliğine gitti. 3 kasiyer sertifikalarını bugün CarrefourSA İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura'nın katılımıyla CarrefourSA Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle aldı.

"İLKE İMZA ATTIK"

CarrefourSA, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura, Mesleki Yeterlilik Kurumu iş birliğiyle sertifikalı kasiyerlik dönemini başlattıklarını söyledi. Sektörde bir ilke imza attıklarını ifade eden Tura, 52 ilde 600 markette günde ortalama 500 bin kişiye hizmet verdiklerini dile getirdi.

"KASİYERLERİMİZİN KARİYER YOLCULUKLARINI ÖNEMSİYORUZ"

Bu hizmeti 10 bin kişilik bir aileyle yaptıklarını aktaran Tura, "2 bin kasiyer çalışanımız var. Perakendeciliğin en önemli mesleklerinden olan kasiyerliğin meslek olarak kabul edilip, belgelenmesini çok önemli buluyoruz. Bizim sektörde kasalar müşteri ile markanın en çok iletişim kurduğu ve yüz yüze geldiği bölüm, kasiyerlerimiz de hal ve tutumlarıyla marka elçimiz görev yapıyorlar. Kasiyerlerimizin kariyer yolculuklarını çok önemsiyoruz ve destekliyoruz" dedi.

HEDEF 200 KASİYERİN DAHA BELGELENDİRİLMESİ

İlk adımda 3 kasiyerin sınavı geçerek sertifika aldığını aktaran Tura, gelecek dönemde 200 kasiyerin daha belgelendirileceğini söyledi. Sertifika almak için kasiyerlerin teorik ve pratik iki sınavı başarıyla tamamladıklarını belirten Tura, "Teorik sınavdan 70'in üzerinde alınması gerekiyordu oldukça zor bir sınavdı. Ardından pratik sınava girdiler burada da 80 almaları gerekiyordu. 3 arkadaşımız sınavları geçti ve sertifika almaya hak kazandılar" diye konuştu.

Sertifikaların yurt dışında da geçerli olduğunu dile getiren Tura, birçok ülkede çalışmak isteyen kasiyerlerin kariyer yolunun açılacağını ifade etti.

Sertifika sahipleri, ister Türkiye'de olsun ister yurt dışında, işvereninden olumlu not aldıktan sonra aldıkları sertifikanın süresini 5 sene daha uzatarak işlerine devam edebilecek.

"ÇOK MUTLUYUM"

Sertifikasını alan 3 yıllık kasiyer Fadime Yavuz ise, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Kasiyerliğin sertifikalanması gurur verici bir durum. Sınav sürecinde herkes bizi destekledi.  Sınav öncesi kısa bir eğitim aldık. 70 soruluk bir sınavdı, geçince pratik olarak kasadan ürün geçirdik ve belgeyi almaya hak kazandık" ifadelerini kullandı.

"KASİYERLİK ÇOK KEYİFLİ BİR MESLEK"

Heyecanlı ve gururlu olduğunu belirten Büşra Çakır da," 4 yıldır kasiyerim. Kasiyerlik müşteriyle birebir iletişim kurduğunuz, marketten son çıkış olarak görülen bir meslek, zorlukları da var ama çok da keyifli bir iş. Sınavı süreci bir zor geçti ama başardık mutluyum" dedi.


Sabancı Holding, Carrefour, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:04 Kaynak: DHA
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