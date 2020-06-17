Sertifikalı otel sayısı 144'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIKLI Turizm Belgelendirme Programı kapsamında, Türkiye genelinde sertifika alan otel sayısı 144'e yükseldi. 401 otelin başvuru süreci devam ediyor.

Koronavirüs sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' ile oteller, restoranlar, kafeler, tur ve transfer araçları olmak üzere üç ayrı kategoride sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygunluk açısından Sağlıklı Turizm Belgesi veriliyor. Belgeler, Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı 10 yetkili firma ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, başvurular üzerine yapılan denetimler sonucu alınabiliyor.

144 OTEL, 12 RESTORAN, 66 ARAÇ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) verilerine göre, program kapsamında, 17 Haziran itibarıyla Türkiye genelinde 545 otel, 53 restoran/kafe ve 83 tur ve transfer araç firmasının başvuruları alındı. Bunlardan 144 otel, 12 restoran, 66 tur ve transfer aracına 'Sağlıklı Turizm Belgesi' verildi. 17 Haziran itibarıyla 401 otel, 41 restoran, 16 tur ve transfer aracının ise başvuru süreci devam ediyor.

EN ÇOK BELGELİ OTEL ANTALYA'DA

Antalya, hem başvuru hem belge verilen otel sayısıyla Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de ilk Sağlıklı Turizm Belgesi'nin de alındığı il olan Antalya'da 195 otel başvuru yaparken, 53'üne 'Sağlıklı Turizm Belgesi' verildi. 142 otelin denetim süreci devam ediyor.

İKİNCİ İSTANBUL

En çok sertifikalı otel ve başvuru sayısı bakımından İstanbul ikinci sırada. İstanbul'da toplam 87 otel başvuru yaparken, bunlardan 26'sına sertifika verildi. 61 otelin denetim süreci devam ediyor. Üçüncü sırada ise Muğla var. Muğla'da 57 başvurudan 12'sine sertifika verildi, 45'inin denetim süreci devam ediyor.

En çok başvuru ve sertifika verilen illerden Trabzon'da 22 başvurudan 7'sine, Ankara'da 15 başvurudan 7'sine sertifika verildi. Ayrıca İzmir, Bursa, Afyonkarahisar, Balıkesir, Kocaeli, Nevşehir, Konya, Gaziantep, Rize, Sakarya, Bingöl, Denizli, Tekirdağ gibi özellikle iç turizm hareketliliği açısından önemli olan birçok ilde de sertifika alan oteller bulunuyor.

OTELLERDE 157 KRİTER

Sağlıklı Turizm Belgesi, konaklamadan yeme içme tesislerine, tesis çalışanlarından misafirlerin kendi sağlık durumuna geniş yelpazede yeni tedbirleri tanımlıyor. Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerinin sona ereceği döneme hazırlık olarak, turizm işletmelerinin faaliyetlerine yeniden başlayacağı dönemde, tüketicide oluşan Covid-19 bulaşma endişesi, yüksek hijyen ve güvenlik beklentilerini karşılamak üzere yapılması gereken çalışmaları, iş yerlerinde çalışanlara yönelik eğitim programlarının planlanması, Covid-19 virüsünün bulaşmasını önlemeye yönelik usul ve esasları belirliyor. Oteller için 157, restoran ve kafeler için 122 kriter bulunuyor. Sertifikalara konulacak karekod sistemiyle tüm müşteriler kaldıkları tesisin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilecek. Aylık gerçekleşecek denetimlerin bir kısmı haberli, bir kısmı habersiz olacak. Denetçiler zaman zaman gizli müşteri olarak tesislerde kalarak alınan önlemleri yerinde inceleyecek.