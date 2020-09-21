Sertifikalı tohum verimi yüzde 30 artırıyor - Son Dakika

Sertifikalı tohum verimi yüzde 30 artırıyor

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, çiftçilerin sertifikalı tohumluk kullanmaları halinde yerine göre en az yüzde 30 oranında verimin artabileceğini belirtti.

Sertifikalı tohum verimi yüzde 30 artırıyor, System.String[]

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, çiftçilerin sertifikalı tohumluk kullanmaları halinde yerine göre en az yüzde 30 oranında verimin artabileceğini belirtti.

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde yaygın bir şekilde hububat tarımında ekim sezonuna başlandığı bildirildi. Çiftçilerin toprak analizi yaptırıp, sertifikalı tohum kullanmaları halinde en az yüzde 30 oranında verimin arttığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, ekim sezonunun başlayacak olması ve kentteki yeni hububat çeşitlerinin tanıtımı için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Deneme ekimlerle son derece güzel sonuçlar alındı"

2021 üretim sezonunun tüm çiftçiler için hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını dileyen Yılmaz, "Bu sebeple çiftçilerimize ilimiz de deneme ekimlerini yaptığımız hububat çeşitlerini hatırlatmakta fayda görüyorum. İl Müdürlüğümüzce yürütülen Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında ilimizde Çeşit-1252 Makarnalık Buğday, Kunduru-1149 Makarnalık Buğday, Kızıltan-91 Makarnalık Buğday, Karakılçık Buğdayı, İkizce-96 Ekmeklik Buğday çeşitleri ile Yalın Kavuzsuz Arpa ve Tosun paşa Arpa çeşitleri gibi birçok yeni çeşidin deneme ekimleri yapıldı. Bu çeşitler İlimiz iklimine adaptasyon yeteneği olan, birim alandaki verimi yüksek, hastalık-zararlılara karşı dirençli çeşitler olup yapılan deneme ekimlerinde de son derece güzel sonuçlar alındı" dedi.

"Sertifikalı tohum ile yüzde 30 oranında artış sağlamak mümkün"

Çiftçinin yeni çeşitler ile daha kaliteli ve yüksek verimli mahsul elde etmesini sağlamak olduğunun altını çizen Yılmaz, "Bu doğrultuda bir yandan yeni çeşitleri çiftçimize sunuyor bir yandan da süne gibi zararlılarla en etkin şekilde mücadele için çalışıyoruz. Buradan tüm çiftçilerimize tekrar seslenmek istiyorum. Toprak analizini yaptırıp, uygun yeni çeşitlerin sertifikalı tohumluklarını kullanarak mevcut verimde en az yüzde 30 oranında artış sağlamak mümkün. Bu vesile ile başlayacak olan 2021 üretim sezonunun tekrar bereketli olmasını diliyor ve talep eden tüm çiftçilerimizi üretim planlaması konusunda teknik bilgi ve destek almak için İl ve İlçe Müdürlüklerimize davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Yılmaz, tüm ekilebilir alanların tarıma kazandırılmasının önemine ve bu konuda bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar ile sağlanan başarıya değinerek, bu yıl da aynı anlayış çerçevesinde tüm çiftçileri ekilebilir her karış toprağı üretimde kullanmaya davet etti. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Buğday, Tarım, Tohum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 17:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sertifikalı tohum verimi yüzde 30 artırıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Feci kaza sonrası LPG'li araç bomba gibi patladı: 3 kişi yanarak öldü Rıdvan Dilmen'den gündemi sarsacak sözler: Bunlar FETÖ'cü, defolun gidin bu ülkeden Meteoroloji, 17 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu Ali Koç ve Emre Belözoğlu son dakikayı tribünde ayakta izledi Berber dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Bir çift, zengin sandıkları şahsı cinsel ilişki vaadiyle kandırıp 11 parçaya böldü Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı
Spor yazarı İbrahim Seten'den kendisine FETÖ'cü diyen Rıdvan Dilmen'e sinkaflı yanıt Spor yazarı İbrahim Seten'den kendisine FETÖ'cü diyen Rıdvan Dilmen'e sinkaflı yanıt         
23:42
Son Dakika: ABD, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla Haritası'nı kabul etmedi Son Dakika: ABD, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla Haritası'nı kabul etmedi         
23:18
2 grup arasındaki kavga mahalleyi karıştırdı! Çok sayıda yaralı var 2 grup arasındaki kavga mahalleyi karıştırdı! Çok sayıda yaralı var         
23:03
Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı         
22:29
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Skandal bir skor Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Skandal bir skor         
22:17
Son Dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet'in Son Dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet'in "iç savaş" sözleri nedeniyle ifadesine başvuracak         
21:17
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin         
20:59
Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi         
20:21
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı         
19:11
Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı         
19:04
ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı         
18:27
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı         
16:57
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 00:04:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sertifikalı tohum verimi yüzde 30 artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei