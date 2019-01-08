Sertifikalı Tohum Yüzde 25 Verimi Artırıyor"

Eskişehir
İl Tarım ve Orman Müdürü Emine Sever
, bitkisel üretimde büyük öneme sahip olan sertifikalı tohum kullanımının, çimlenme güçlerinin yüksek olması dolayısıyla ortalama yüzde 25 tasarruf ve verim artışı sağladığını kaydetti.
Sever, yaptığı yazılı açıklamada, bitkilerin tümünün gelişmelerinin birbirine çok yakın olması nedeniyle, sertifikalı tohumlarda bakım, çapalama, sulama, ilaçlama ve gübreleme gibi işlemlerin daha kolay ve verimli olacağını ifade etti.
Tüm bitkilerin aynı zamanda hasat olgunluğuna erişeceğine, hasat kolaylığı sağlanacağını ve elde edilen ürünlerin aynı özelliklerde, kaliteli olacağından dolayı pazar değerlerinin de yüksek olacağını belirten Sever, şunları kaydetti:
"Tarımda büyük öneme sahip olan sertifikalı tohumluk üretimi ilimizde çok önemli noktalara geldi. Sertifikalı tohum kullanımı çimlenme güçlerinin yüksek olması sebebiyle ortalama yüzde 25 tasarruf ve verim artışı sağlamaktadır. 5 yıl önce 65 bin dekar alanda tohumluk üretimi yapılan ilimizin, 2018 yılında 117 bin dekar alanda sertifikalı tohumluk üretimi ile Türkiye
'de ekiliş alanı itibarıyla ayçiçeği ve şeker pancarında 2, yoncada 4, mısırda 5, yulafta 6 ve patateste 7. sıraya yükseldi. Sertifikalı tohumluk üreten firmalar ve kullanan çiftçilerimiz bakanlığımızca destekleniyor. 2018 yılında ilimizde çeşitli ürün gruplarında sertifikalı tohumluk kullanan çiftçilerimize 5 milyon 804 bin 263 lira ve sertifikalı tohumluk üreten firmalarımıza da 1 milyon 392 bin 831 lira destekleme ödemesi yapıldı."