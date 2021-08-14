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"Sertifikası olmayan tesislerde kaplanan lastik tehlike saçabilir" uyarısı - Son Dakika

"Sertifikası olmayan tesislerde kaplanan lastik tehlike saçabilir" uyarısı

14.08.2021 10:41

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, lastiklerin sertifikalandırılmış tesislerde üstün teknoloji ve uzman ekipler tarafından kaplandığı takdirde ömrünün uzatılabileceğini belirterek, "Sertifikası olmayan tesislerde kaplanan lastik tehlike saçabilir.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, lastiklerin sertifikalandırılmış tesislerde üstün teknoloji ve uzman ekipler tarafından kaplandığı takdirde ömrünün uzatılabileceğini belirterek, "Sertifikası olmayan tesislerde kaplanan lastik tehlike saçabilir. Mutlaka sertifika sorunuz." ifadelerini kullandı.

LASİD açıklamasında görüşlerine yer verilen Erdal Kurt, kaplamanın yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapıldığında lastiğin ömrünü uzatarak sürdürülebilirliğe katkı sağladığını aktararak, "R 109 sertifikalı ve standartlara uygun şekilde doğru kaplanan lastik, lastiğin 2. ömründen de faydalanılmasına fırsat sağlayarak hem araç operasyon giderlerini azaltıyor hem de doğayı koruyor.

R109 sertifikasına sahip olmayan ve 'merdiven altı' diye nitelenen tesislerde kaplanan lastikler trafikte tehlike yaratabilir. Kaplama lastik, bilenlerden çok bilmeyenlerin konuştuğu bir konu. LASİD olarak kaplama lastik konusunu ve bu konunun doğru bilinmesini önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Lastik kaplamanın aşınmış olan lastiğin sırtının yenilenmesi olduğunu belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Kaplanmış bir lastik, performansından herhangi bir şey kaybetmeden aynı servis koşullarında yeniden kullanılabilir. Günümüzde gelişen lastik teknolojisi; lastiklerin gövdesinin birkaç kez kaplanmasına olanak sağlar. Kaplama, yeni lastiğin ömrünü uzatarak yeni lastikler kadar güvenilir kullanım sağlar.

Ancak lastik kaplama işleminin, mutlaka R109 standardına göre sertifikalandırılmış tesislerde yaptırılması gerekir. Lastik üreticileri; geliştirilmiş ve onaylanmış son teknoloji ve ekipmanlarla, konusunda uzman ekipler tarafından bu uygulamayı yapmaktadır. Lastiklerin sertifikalandırılmış tesislerde üstün teknoloji ve uzman ekipler tarafından kaplandığı takdirde ömrü uzatılabilir. Sertifikası olmayan tesislerde kaplanan lastik tehlike saçabilir. Mutlaka sertifika sorunuz.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ilgili yönetmelikte güvenli lastik kaplama standardını oluşturmuştur. Buna göre UN/ ECE R 108 ve R 109 standardına sahip kaplama tesisleri Bakanlık tarafından denetlenerek sertifikalandırılmıştır. Aynı yönetmelik; sertifikası olmayan tesislerin kaplama yapmasını yasaklamıştır. Lastiklerini kaplatmak isteyen sürücülere; bu regülasyona uygun sertifikayı gösteren tesislerde kaplama yaptırmasını öneriyoruz. Bu standartlar dışında ve tesislerde yaptırılan kaplama lastik trafikte sorun yaratabilir. Kaplama lastik konusunda bilgi almak istediğinizde lütfen uzmanlara ve sertifikalandırılmış tesislere başvurun."

"Kaplama lastik, çevreye önemli bir tasarruf sağlamaktadır"

Kurt, genellikle kamyon, otobüs, iş makinası ve uçak lastiklerinde kullanılabilen kaplama lastik uygulamasının lastiklerin ikinci hatta üçüncü ömründen faydalanılmasına fırsat sağlayarak çevreyi koruduğunu aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Uygun karkaslı lastiklerin kaplanması sayesinde ihtiyaç duyulan enerji ve hammadde ihtiyacı yaklaşık 5 defa daha azalmaktadır. Daha az atık lastik oluşmaktadır. Kullanıcılar açısından, lastiğin kilometre/maliyeti azalmaktadır. Bu açılardan değerlendirildiğinde kaplama lastik, çevreye önemli bir tasarruf sağlamaktadır. Özellikle toplu taşıma araç sürücüleri ile kara yolu trafiğine çıkacak sürücüler doğru lastik kriterlerini yerine getirmeli. Ortak trafikte hepimizin sorumluluğu var; kurallara ve gerekliliklere uymak, ortak güvenliğimiz için birincil şarttır. Uzun yol öncesi araç ve lastiklerinin bakım ve kontrolü de bu gerekliliklerdendir. Biz lastikle ilgili her tür soru ve bilgi için LASİD olarak üzerimize düşeni yapmaya, ilgili kurumlara destek olmaya hazırız."

Açıklamada, lastiklerin şu nedenlerle kaplandığı belirtildi:

"Yeni lastiklere benzer performans ve güvenlik özellikleri ile lastiklere birden çok ömür sağlamak. Filoların ve bireysel araç kullanıcılarının işletme maliyetlerini önemli ölçüde düşürmek. Aynı karkası birden çok defa kullanarak, daha az ham madde tüketmek suretiyle çevre konusunda ortaya çıkabilecek olumsuz etkileri önlemek. Daha az 'ömrünü tamamlamış lastik' oluşmasını sağlamak."

Erdal Kurt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Sertifikası olmayan tesislerde kaplanan lastik tehlike saçabilir' uyarısı - Son Dakika Ekonomi


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