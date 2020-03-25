Sertifikasız 14 bin maske ele geçirildi - Son Dakika

Atölyede, 14 bin sertifikasız maske ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Seyhan Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde sertifikasız maske üretildiği bilgisine ulaştı.

İzmir 'in Buca ilçesindeki bir tekstil atölyesinde sertifikasız 14 bin maske ele geçirildi.

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