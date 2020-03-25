Sertifikasız 14 bin maske ele geçirildi - Son Dakika

Sertifikasız 14 bin maske ele geçirildi
6 saat önce
İzmir'in Buca ilçesindeki bir tekstil atölyesinde sertifikasız 14 bin maske ele geçirildi.
İzmir'in Buca ilçesindeki bir tekstil atölyesinde sertifikasız 14 bin maske ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Seyhan Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde sertifikasız maske üretildiği bilgisine ulaştı.
Atölyede, 14 bin sertifikasız maske ele geçirildi.
Maskeler, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İş yeri sahibi H.U. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:56 Kaynak: AA
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