Sertleşme sorunu yaşayan erkeklerin gizli düşmanı: Kötü ağız hijyeni - Son Dakika

Sertleşme sorunu yaşayan erkeklerin gizli düşmanı: Kötü ağız hijyeni

Güncel araştırmaların sonuçlarına göre; dişeti enfeksiyonu ve iktidarsızlık arasında bir ilişki olabileceğinin ortaya çıktığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan, "Sertleşme problemi yaşayan erkeklerin yaklaşık yüzde 80'inde dişeti enfeksiyonu da olduğu görülmüştür.

Sertleşme sorunu yaşayan erkeklerin gizli düşmanı: Kötü ağız hijyeni, System.String[]

Güncel araştırmaların sonuçlarına göre; dişeti enfeksiyonu ve iktidarsızlık arasında bir ilişki olabileceğinin ortaya çıktığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan, "Sertleşme problemi yaşayan erkeklerin yaklaşık yüzde 80'inde dişeti enfeksiyonu da olduğu görülmüştür. Başka bir çalışmada ise dişetleri iltihaplı erkeklerin, dişetleri sağlıklı olanlara göre yaklaşık 3 kat daha fazla sertleşme problemi yaşadığı vurgulanmıştır" dedi.

Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi Periodontoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan, erkeklerde kötü ağız hijyeninin cinsel fonksiyon bozukluğuna yol açabileceğini söyledi. Dr. Alkan, diş hekimliğinde bilimsel çalışmaların, ağız hastalıkları ile vücudun diğer hastalıkları arasındaki olası ilişkilere yoğunlaştığına dikkat çekerek "Son yıllarda, oral ve cinsel sorunlarla ilgili veriler; erkeklerde kötü ağız hijyeninin, diş ağrısı ve dişeti iltihabından daha fazlasına sebep olabileceğini gösteriyor. Çalışmaların oldukça çarpıcı olan sonuçları doğrultusunda sorulacak yeni bir soru var artık: Erkeklerde sertleşme sorunu ve kötü ağız hijyeni arasında bir ilişki olabilir mi?" diye konuştu.

ERKEKLER KADINLAR KADAR DİKKAT ETMİYOR

Yapılan çalışmalarda erkeklerin, diş temizliğinde kadınların gerisinde kaldığına değinen Dr. Alkan, şöyle devam etti: "Ülkemizde yapılan birçok ağız hijyeni taramasında, erkeklerin, günde iki kez diş fırçalama ve diş arası temizliği yapma oranının, kadınlardan düşük olduğu, dolayısıyla erkeklerin daha kötü ağız hijyenine sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, erkeklerin ağrılı dental bir sorun yaşamadıkça, koruyucu diş bakım hizmetlerinden faydalanma oranı da düşüktür. Tüm bu ihmaller zinciri, dişlerde çürüğe ve dişetinde iltihaplı enfeksiyonlara yol açar. Özellikle dişeti iltihaplarının "ağrısız ilerlemesi" nedeniyle, durumun vahameti, çoğu zaman ancak profesyonel diş hekimleri tarafından yapılan detaylı bir radyografik ve klinik muayene sırasında anlaşılabilecektir."

İKTİDARSIZLIK RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Dr. Alkan, dişeti iltihabıyla oluşan enfeksiyonun olumsuz etkilerinin sadece ağız boşluğuyla sınırlı kalmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Söz konusu enfeksiyon, kan yoluyla vücudun diğer bölgelerine de yayılır. Sertleşme sorununun fiziksel sebebi genellikle kan damarlarındaki kasların düzgün çalışmamasıdır. Dişeti enfeksiyonları kandaki kimyasallara tesir ederek, erkek cinsel organının damarlarının fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir ve iktidarsızlık riskini artırabilir. 2010'dan bu yana dişeti enfeksiyonu ve sertleşme sorunuyla ilgili onlarca yayın yapılmıştır. Geçen yıl yayımlanan bir derlemede, konuyla ilgili birçok çalışma incelenmiş ve periodontal hastalık-iktidarsızlık arasındaki ilişkinin kayda değer oranda yüksek olduğu bildirilmiştir."

RİSK 3 KAT DAHA FAZLA

Dr. Alkan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Güncel araştırmaların sonuçlarına göre; dişeti enfeksiyonu ve iktidarsızlık arasında bir ilişki olabileceği ortaya çıkmıştır. Sertleşme problemi yaşayan erkeklerin yaklaşık yüzde 80'inde dişeti enfeksiyonu da olduğu görülmüştür. Başka bir çalışmada ise, dişetleri iltihaplı erkeklerin, dişetleri sağlıklı olanlara göre yaklaşık 3 kat daha fazla sertleşme problemi yaşadığı vurgulanmıştır. Ülkemizde yapılan bir çalışmada dişeti hastalığı ve sertleşme sorunu olan erkeklerin, dişeti tedavileri tamamlandıktan sonraki 3 aylık dönemde iktidarsızlık şikayetlerinde de azalma olduğu bildirilmiştir. Tüm bu sonuçlara rağmen, dişeti enfeksiyonunun iktidarsızlığa direkt neden olduğunu iddia etmek doğru olmaz. Elimizdeki kanıtlara bakarak, dişeti hastalığının sertleşme sorunu için ancak bir risk faktörü olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle, sertleşme sorunu yaşıyorsanız, dişetlerinizi kontrol ettirmek için profesyonel diş hekimleri ve/veya dişeti hastalığı uzmanlarından (Periodontolog) muayene randevusu almalı, gerekli tedavileri yaptırmalı ve akabinde ağız hijyeninizi her daim iyi tutmak için size uygun anlatılacak olan ağız bakımı talimatlarına mutlaka uymalısınız."


Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 09:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Sertleşme sorunu yaşayan erkeklerin gizli düşmanı: Kötü ağız hijyeni - Son Dakika

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