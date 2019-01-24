Serum Aldıktan Sonra Sahneye Çıktılar
1 saat önce
İZMİR'de, sosyal sorumluluk projesi amacıyla hazırlanan tiyatro oyununda son anda rahatsızlanan 2 amatör sanatçı, oyunun iptal olmaması için serum aldıktan sonra sahneye çıktı.
İZMİR'de, sosyal sorumluluk projesi amacıyla hazırlanan tiyatro oyununda son anda rahatsızlanan 2 amatör sanatçı, oyunun iptal olmaması için serum aldıktan sonra sahneye çıktı.
Lions 118 R Federasyonu çatısı altında kurulan tiyatro topluluğu, İsmet İnönü
Külkür Merkezi'nde Dokuz Eylül
Üniversite Hastanesi Az Gören Rehabilitasyon Merkezi yararına tiyatro oyunu hazırladı. Michael Cooney
'in yazıp, Haldun Dormen
'in Türkçe'ye çevirdiği 'Aman Karım Duymasın' adlı oyunun yönetmenliğini de Vedat Murat Güzel
yaptı. Çoğu Lions üyelerinden oluşan oyuncular, 8 ay çalışma ile oyunu sahneye hazırladı. İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde planlanan gösterimde davetliler, salonu doldurdu. Oyunda Seyhan
Kuralı ile 'Onat' rolüyle başrolü paylaşan Hakan Akyıldız ve 'Timur Amca' rolündeki Mahmut Ermiş, ağır grip geçirmelerine rağmen oyunun iptal edilmemesi için sahneye çıktı. Kulise çağrılan sağlık görevlisi, amatör sanatçılara serum taktı. Yaşanan sıkıntı, serum sonrası sanatçıların gösterdiği özveriyle atlatıldı ve oyun sahnelendi. Salonu dolduran yüzlerce kişinin ayakta alkışladığı oyunun sosyal proje amacıyla gerçekleştirildiğini belirten yönetmen Vedat Murat Güzel, "Amatörce hazırlanan oyunda serumla sahneye çıkan oyuncularımızı kutlarım. Sanat aşkı ve seyirciye duyulan saygı yaşanan tüm sıkıntıları sonlandırdı" dedi.
- İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:41 Kaynak: DHA
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