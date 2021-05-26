Serum Nedir? Serum Neyden Yapılır? Serumun İçinde Neler Var? - Son Dakika

Serum Nedir? Serum Neyden Yapılır? Serumun İçinde Neler Var?

26.05.2021 21:44
Serum Nedir? Serum Neyden Yapılır? Serumun İçinde Neler Var?, System.String[]

Serumlara özelliklerine göre "izotonik salin" ya da "fizyolojik salin" gibi isimler verilir. Hastanelerde serumun kullanılmasının asıl amacı, kan içinde yer alan sıvı ve elektrolit dengesine katkı sağlamaktır.

Serumlara özelliklerine göre "izotonik salin" ya da "fizyolojik salin" gibi isimler verilir. Hastanelerde serumun kullanılmasının asıl amacı, kan içinde yer alan sıvı ve elektrolit dengesine katkı sağlamaktır.

Serum Nedir?

Serum içinde tuz bulunan ve gereken durumlarda da damarlarda bulunan kan içinde yer alan sıvı ve elektrolit dengesini sağlamak için kullanılan bir çeşit tuzlu çözeltiye verilen bir isimdir. Günümüzde serum, hastanelerde yaygın bir şekilde kullanılıyor. Serum, aslında sanıldığı gibi hastalık durumlarında hastaların iyileşmesine katkı sağlayan özel ilaçlı bir karışım değildir. Ama içine ilaç katılarak kullanıldığı zaman hastaların iyileşmesine katkı sağlar.

Serum Neyden Yapılır?

Serum aslında bir tür tuzlu su karışımından oluşan bir çözeltidir. Pek çok kişi, serumun hastalık durumlarında sihirli bir iyileştirici güce sahip olduğunu düşünür. Fakat, serumun en önemli ve tek kullanım amacı, damarlardaki kan içinde bulunan sıvı ve elektrolit dengesini sağlamaktır. Bu nedenle 1 litre serumun içinde %0.9 oranında tuz bulunur. Yani, litre başına 154 milimol klor (Cl)) ve 154 milimol sodyum (Na) bulunur. Kısacası serum, %99.1 oranında su içeren bir tür tuzlu su çözeltisidir.

Serumun İçinde Neler Var?

Serumun içinde %0.9 oranında tuz bulunur. Litre başına 154 milimol klor (Cl)) ve 154 milimol sodyum (Na) bulundurur. Aynı zamanda serum, %99.1'i ise, su olan bir tür tuzlu su çözeltisidir. Serumun hastanelerde en en sık kullanım şekli ise, %0.9 oranında ve serumun litresi başına 9 gram tuz içeren bir çeşit tuzlu su olmasıdır. Bir tür tuzlu su olan bu karışıma "fizyolojik salin" ya da "izotonik salin" isimi de verilebilir.

Serum, sıvı ve elektrolit kayıpları söz konusu olduğu zaman tedaviyi hızlandırmak, GİS (gastro-intestinal sistem) ya da ağız yolu ile besin ya da ilaç alınamayan vb. durumlarda hastalara serum takılması önerilir.

Serum, hastanelerde sıkça kullanılan bir tür çözeltidir. Hastanelerde en yaygın olarak kullanılan serum çözeltisi ise, %0.9 oranında tuz içerikli olan (serumun litresi başına 9 gram) "tuzlu sudur" dur. Serum nedir? Serum neyden yapılır? İşte, bilinmesi gereken tüm detaylar.

Serum Nedir? Serum Neyden Yapılır? Serumun İçinde Neler Var?

İlaç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Serum Nedir? Serum Neyden Yapılır? Serumun İçinde Neler Var? - Son Dakika Magazin


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