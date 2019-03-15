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serüven ve gerilim meraklılarına...

1 saat önce

Stephen King'in "en iyi tarihi roman yazarı" olarak nitelendirdiği Wilbur Smith'in Courtney serisine ait romanı Golden Lion, Altın Aslan ismiyle raflardaki yerini aldı.

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Stephen King'in "en iyi tarihi roman yazarı" olarak nitelendirdiği Wilbur Smith'in Courtney serisine ait romanı Golden Lion, Altın Aslan ismiyle raflardaki yerini aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:45 

Stephen King, Wilbur Smith, Ekonomi
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