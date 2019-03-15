serüven ve gerilim meraklılarına...

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1 saat önce
Stephen King'in "en iyi tarihi roman yazarı" olarak nitelendirdiği Wilbur Smith'in Courtney serisine ait romanı Golden Lion, Altın Aslan ismiyle raflardaki yerini aldı.
Stephen King
'in "en iyi tarihi roman yazarı" olarak nitelendirdiği Wilbur Smith
'in Courtney serisine ait romanı Golden Lion, Altın Aslan ismiyle raflardaki yerini aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:45
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