Servet Çetin: "Sivasspor ligde olmazsa olmaz"

Sivasspor'da yardımcı antrenörlük görevini yürüten Servet Çetin, Sivas'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğu belirterek, "Sivas her anlamda başarıyı hak ediyor.

Sivasspor'da yardımcı antrenörlük görevini yürüten Servet Çetin, Sivas'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğu belirterek, "Sivas her anlamda başarıyı hak ediyor. Amacımız bu takımın her zaman en üst sıralarda yer almasını sağlamak. Bunun için de çabalayacağız" dedi. Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yardımcı antrenörlük görevi yapan Servet Çetin, antrenman öncesi İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. 2007-2008 futbol sezonunda Sivasspor forması giyen Çetin, futbolculuk kariyerinde Sivasspor'a gelme sürecini, futbol hayatını ve Sivasspor'da teknik ekipte yer almasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yıllar sonra yeniden Sivasspor'da çalışmanın kendisi için büyük mutluluk verdiğini ifade eden Çetin, "Sivasspor'da olmak benim için çok güzel. Çünkü Sivas'ın bendeki yeri çok ayrı. Ben Fenerbahçe'de oynarken, Sivasspor'a transfer olarak geldim. Çok güzel anılarım oldu, çok güzel başarılar elde ettik burada. Hem yönetim anlamında, hem taraftar anlamında bana çok destek oldu Sivas. O anlamda benim için çok ayrı bir yeri var Sivas'ın. Yıllar sonra buraya gelmek çok güzel. Anlaştığımızda çok heyecanlandım. Ben de 1 sene bu tesislerde kaldım, şehirde yaşadım. Anlaştığımız zaman bir an önce buraya gelip çalışmalara başlamak için sabırsızlandım. Özellikle uçaktan inince, şehre adım attığımda çok farklı duygular hissettim" dedi.

"SİVASSPOR'DA BAŞARILAR ELDE EDECEĞİZ" Bu sene takım olarak önemli başarılar elde etmek istediklerini belirten Çetin, "Oyunculuk zamanımda Sivasspor'da çok başarılı zamanlar geçirdim. Şu anda Sivasspor'da yardımcı antrenörlük görevi yapıyorum. Bu senede inşallah Sivasspor'da başarılar elde edeceğiz. Ben Sivas'ı çok iyi bildiğim için, gerçekten Sivas başarıları hak ediyor. Çünkü hem düzgün yönetiliyor, hem şehir güzel. Hem de Sivas halkı ve taraftarı Sivasspor'a destek çıkıyor. Sivas her anlamda başarıyı hak ediyor. İnşallah bu senede çok başarılı oluruz" şeklinde konuştu.

"BAŞARI İÇİN ÇABALAYACAĞIZ" Çetin son olarak, Sivasspor'u üst sıralara yükseltmek için elinden gelenin fazlasını yapacağını belirterek; "Amacımız her zaman Sivasspor'un sıralamada en yukarılarda yer alması. Bunun içinde çabalayacağız. Sivasspor gerçekten ligde olmazsa olmaz takımlarından birisi bence, bu benim şahsi düşüncem. Hem tesis anlamında, hem yönetim anlamında iyi yönetildiğini düşünüyorum. Ben oyuncuyken de öyleydi. Yıllar geçti, şuan halen öyle. Sivasspor borcu olmayan ender kulüplerden birisi. Bu zamanda bunu başarmak kolay değil. O anlamda Sivas çok önemli" ifadelerini kullandı.

YİĞİDO YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ Öte yandan Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını tesislerinde sürdürüyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları nezaretinde yapılan ve dayanıklılık koşusuyla çalışmalara başlayan kırmızı - beyazlılar, idmanı iki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sürdürdü. Daha sonra istasyon çalışması yapan Sivasspor, yarı sahada çift kale maçla antrenmanını tamamladı.

(Oğuzhan Sarzep - Veysel Korkmaz/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Yavuz Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmalarına başladı

Melih Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu

HDP'li belediyeler, Atatürk ve Türk bayrağı resmini kaldırdı

Süleyman Demirel'in ilk otomobili, Niğde'de satışa çıkarıldı!