Servet değerinde 'arı sütü': Gramı 8, kilosu 8 bin TL - Son Dakika

Servet değerinde 'arı sütü': Gramı 8, kilosu 8 bin TL

Servet değerinde 'arı sütü': Gramı 8, kilosu 8 bin TL Arı sütü sağımı başladı, korona virüsü talebi arttırdı Servet değerindeki 'arı sütü'nün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor.

Servet değerinde 'arı sütü': Gramı 8, kilosu 8 bin TL

Arı sütü sağımı başladı, korona virüsü talebi arttırdı

SAMSUN - Servet değerindeki 'arı sütü'nün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor.

Her yıl nisan-mayıs ayı içerisinde sağımına başlanan ve eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü, kovanlardan çıkartılmaya başlandı. Arı sütü, ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılırken, vücuttaki ölü hücreleri canlandırması nedeniyle rağbet görüyor. Arı sütü ayrıca çocuğu olmayan çiftlerin de tercihlerinin başında yer alıyor. Özel kaşık kullanılarak, metal ile temas ettirilmeden renkli cam kaplara aktarılan arı sütü, ardından çok bekletilmeden dondurucularda muhafaza altına alınıyor. Bal, propolis ve polenden daha fazla gelir sağlayan arı sütü, arıcılar için ciddi bir gelir kapısı.

Gramı 8 TL

Arı sütüne olan ilginin ve fiyatının arttığını belirten 42 yaşındaki arıcı Gültekin Bozkurt, "2 yıldır arı sütü üretiyoruz. Geçen sene 4 kilo arı sütü ürettik. Bu yıl da Çarşamba ilçesinde arı sütü üretimine başladık. Erzurum yaylalarında üretime devam edeceğiz. Bu sene 10 kilo arı sütü üretmeyi düşünüyoruz. Geçen yıl 4 kilo sütten toplam 30 bin TL gelir elde ettik. Bu sene de 10 kilo arı sütünden 80 bin TL gelir elde etmeyi ümit ediyoruz. 10 kiloluk arı sütünü üretmek için 3 aylık bir süre yeterli oluyor. 150 kovan arıdan bunu üretebiliyoruz. Kovandaki bir çıtadan toplam 10 gram arı sütü elde ediyoruz. Aşılama sisteme ile çalışıyoruz. Ana arıların aşılarını attıktan 3 gün sonra arı sütünün hasadını yapıyoruz" dedi.

"Korona sürecinde arı sütüne olan ilgi arttı"

Vatandaşların korona günlerinde arı sütüne olan ilgisinin arttığını ifade eden Bozkurt, "Arı sütüne talep son yıllarda oldukça arttı. Hele de bu yıl korona virüsü nedeniyle talep oldukça arttı. Uzmanlar arı sütünü kemik gelişimine iyi geldiğini, hücre yenileme özelliğinin olduğunu, mide ağrısına, astıma ve birçok sağlık problemine iyi geldiğini söylüyor. Türkiye'deki arı sütü tüketiminin yüzde 90'ı Çin'den, yüzde 10'u ise Türkiye'den karşılanıyordu. Virüs nedeniyle Çin'den diğer ülkelere giriş olmuyor. Yerli arıcılarımız da bu yıl arı sütü üretimine daha çok yöneldiler. Bu yıl arı sütü üretimi önceki yıllara göre daha fazla olacak. Yeteri miktarda üretebilirsek dünyaya da ihracatını yapabiliriz. Geçen yıl ben Afganistan'a yarım kilo arı sütü gönderdim" diye konuştu.

Piyasada arı sütünün sahtelerinin de satıldığının altını çizen arıcı Gültekin Bozkurt, eşi ve çocuklarıyla birlikte Türkiye'deki birçok ilin yaylalarına giderek, arıcılık faaliyetleri yürüttüğünü sözlerine ekledi.

Servet değerinde 'arı sütü': Gramı 8, kilosu 8 bin TL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 09:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Servet değerinde 'arı sütü': Gramı 8, kilosu 8 bin TL - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor Haftaya düşüşle başlayan gram altın altının gram fiyatı 378,6 liradan işlem görüyor 26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti 40 derece sıcakta günde 110 ton patates taşıyan 4 işçi, kişi başı 440 TL kazanıyor
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü         
16:05
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu         
15:42
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur         
15:40
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü         
15:37
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem         
15:25
Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor         
15:21
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor         
15:16
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu         
14:37
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi         
14:37
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı         
14:29
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu         
14:18
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı         
14:18
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı         
14:03
Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı         
14:01
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı         
14:00
Faturayı görünce şok geçirmeyin! Evde su tasarrufu yapmanın 7 yolu Faturayı görünce şok geçirmeyin! Evde su tasarrufu yapmanın 7 yolu         
13:55
Fransa'da ilk defa bir trans birey belediye başkanı seçildi Fransa'da ilk defa bir trans birey belediye başkanı seçildi         
13:47
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi         
13:36
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı         
13:35
Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi         
13:28
El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi         
13:24
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı         
13:23
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı 26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı         
13:21
Temel Karamollaoğlu'nun Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi         
13:15
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak         
13:10
Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük         
13:01
Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın         
12:47
Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada         
12:35
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Sivassporlu Mert Hakan: Transferden önce şampiyonluğu düşünüyorum Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Sivassporlu Mert Hakan: Transferden önce şampiyonluğu düşünüyorum         
12:33
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2020 16:28:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Servet değerinde 'arı sütü': Gramı 8, kilosu 8 bin TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]