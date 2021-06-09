Servet değerinde tazminat! Volkswagen'in eski CEO'ları şirkete toplam 288 milyon euro ödeyecek

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Volkswagen'den (VW)yapılan açıklamaya göre, şirketin dizel skandalına ilişkin eski CEO Winterkorn'dan talep ettiği tazminat konusunda anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya göre Winterkorn'un kişisel olarak 11,2 milyon euro tazminat ödeyeceği belirtilen açıklamada ayrıca eski Audi CEO'su ve VW Yönetim Kurulu Üyesi Rupert Stadler'in 4,1 milyon euro, Audi şirketinin eski yöneticisi Stefan Knirsch'in 1 milyon euro ve eski Porsche CEO'su Wolfgang Hatz'ın 1,5 milyon euro tazminat ödeyeceğine ilişkin anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

270 MİLYON EUROLUK KISMI SİGORTA ÖDEYECEK

Açıklamada, tazminatın büyük bölümü olan 270 milyon euronun ise "menajer mali mesuliyet sigortası" tarafından karşılanacağı belirtildi.

Tazminat ödemelerinin, şirketin denetleme kurulu tarafından Ekim 2015'te dizel krizinin nedenlerine ve sorumluluklarına ilişkin başlatılan incelemeye dayandığı ifade edilen açıklamada, denetleme kurulunun mart ayında hisse senetleri hukuku kapsamında sorumluluğun ihlal edilmesi nedeniyle Winterkorn ve Stadler aleyhine dava açmaya karar verildi anımsatıldı.

Açıklamada, Audi şirketinin eski CEO'su Ulrich Hackenberg'in anlaşmaya hazır olmadığı belirtilerek Hackenberg hakkında yasal adımların atılacağı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada 22 Temmuz'da toplanacak şirketin genel kurulunun anlaşmayı onaması gerektiği aktarıldı.