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Servet değerindeki 1,5 milyonluk lüks otomobil yarım saatte küle döndü - Son Dakika

Servet değerindeki 1,5 milyonluk lüks otomobil yarım saatte küle döndü

26.08.2021 17:42

Antalya'da hareket halindeyken alev almaya başlayan lüks otomobil, büyüyen yangında kullanılmaz hale geldi. Toplamda yarım saatte küle dönüşen 1,5 milyonluk aracın sahibi olayın şokundan bir süre çıkamadı.

Akdeniz Sanayi Sitesi yakınında oto yedek parça ve aksesuar üzerine iş yeri bulunan Sabri Helvacıooğlu ve arkadaşı Tahsin Mecek, Döşemealtı ilçesine gitti. Helvacıoğlu'nun, 06 GTS 82 plakalı lüks otomobilini dönüşte arkadaşı Tahsin Mecek kullandı. Kepez ilçesi Santral Mahallesi, Antalya Bulvarı'na geldiklerinde otomobilden duman çıkmaya başladı.

ARACIN YANDIĞINI FARK EDEMEDİLER

Otomobilin camının kapalı olduğu için Mecek ve Helvacıoğlu dumanı fark edemedi. İki arkadaş, diğer sürücülerin uyarına rağmen durumu anlayamadı. Bu sırada bir sürücü otomobilini lüks aracın önüne kırıp iki arkadaşa araçtan dumanların çıktığını söyledi.

1,5 milyonluk lüks otomobil yarım saatte cayır cayır yandı

ALEVLER İÇİNDE KALAN ARAÇ SÖNDÜRÜLEMEDİ

Tahsin Mecek'in sağa çektiği otomobile vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Ancak büyüyen alevler, tüm otomobili sardı. Arka bölümünden öne doğru yanan araç kısa sürede alev topuna döndü.

1,5 MİLYONLUK ARAÇ KÜL OLDU

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapatılırken, yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Kullanılmaz hale gelen yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki lüks otomobil, yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi.

ARAÇ SAHİBİ OLAYIN ŞOKUNU UZUN SÜRE ÜZERİNDEN ATAMADI

Otomobilin yanışını endişeli gözlerle inceleyen, yaşadıkları şoku uzun süre üzerlerinden atamayan Sabri Helvacıoğlu ve Tahsin Mecek'i arkadaşları teselli etti. Otomobilin çekilmesinin ardından trafiğe kapanan yol tekrar açıldı.

1,5 milyonluk lüks otomobil yarım saatte cayır cayır yandı
Servet değerindeki 1,5 milyonluk lüks otomobil yarım saatte küle döndü
Servet değerindeki 1,5 milyonluk lüks otomobil yarım saatte küle döndü
Servet değerindeki 1,5 milyonluk lüks otomobil yarım saatte küle döndü
Servet değerindeki 1,5 milyonluk lüks otomobil yarım saatte küle döndü
Servet değerindeki 1,5 milyonluk lüks otomobil yarım saatte küle döndü
Servet değerindeki 1,5 milyonluk lüks otomobil yarım saatte küle döndü
Servet değerindeki 1,5 milyonluk lüks otomobil yarım saatte küle döndü
Servet değerindeki 1,5 milyonluk lüks otomobil yarım saatte küle döndü
Servet değerindeki 1,5 milyonluk lüks otomobil yarım saatte küle döndü
Servet değerindeki 1,5 milyonluk lüks otomobil yarım saatte küle döndü

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Akdeniz, Antalya, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Servet değerindeki 1,5 milyonluk lüks otomobil yarım saatte küle döndü - Son Dakika


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