Servet'e çarpıp, ölümüne neden olan sürücü serbest - Son Dakika
Son Dakika Güncel Servet'e çarpıp, ölümüne neden olan sürücü serbest - Son Dakika

Servet'e çarpıp, ölümüne neden olan sürücü serbest

6 saat önce

ERZURUM'da, üst geçidi kullanmayarak, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversiteli Servet Abracı'ya (19) hafif ticari araçla çarpıp, ölümüne neden olan Erkan Şimşek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Servet'e çarpıp, ölümüne neden olan sürücü serbest, System.String[]

ERZURUM'da, üst geçidi kullanmayarak, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversiteli Servet Abracı'ya (19) hafif ticari araçla çarpıp, ölümüne neden olan Erkan Şimşek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abracı'nın cenazesi ise memleketi Batman'a gönderildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, merkez Aziziye ilçesindeki Nurettin Topçu Öğrenci Yurdu'nun önünde meydana geldi. İddiaya göre yurttan çıkıp, üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Servet Abracı'ya, Erzurum'dan Aziziye yönüne giden Erkan Şimşek yönetimindeki 25 DZ 604 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada yola savrulan Abracı, yaşamını yitirdi. Abracı'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası sürücü Şimşek, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Şimşek, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üniversiteli Servet Abracı'nın cenazesi ise bugün memleketi Batman'a kara yoluyla götürüldü.


Erkan Şimşek, Erzurum, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu
Usta oyuncu Tony Britton hayatını kaybetti İncir satışından dönen kamyonet, hafif ticari araca çarparak devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Kanlı pusu! Muhtara sokak ortasında kurşun yağdırdılar

Son Dakika Haberleri
23:36 Muğla'da 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
23:33 Trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
23:33 Bursa'da sazlık alanda yangın (2) - Son Dakika
23:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Sarıkamış şehitleri" için paylaşım - Son Dakika
23:30 İstanbul'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
22:28 Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı - Son Dakika
20:40 Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 23:41:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Servet'e çarpıp, ölümüne neden olan sürücü serbest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]