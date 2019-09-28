Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Aşut köyünde yaşayan 2 çocuk babası Servet Eser'den 10 gündür haber alınamıyor. Kayıp adamın bulunması için yakınları Erzincan'da da arama çalışması başlattı.



Edinilen bilgiye göre, 47 yaşında, evli ve 2 çocuk babası Servet Eser, 18 Eylül 2019 tarihinde evinden ayrılarak bir daha geri dönmedi. Zaman zaman çevre köyler, ilçeler ve Erzincan'da inşaatlarda çalışmaya giden Eser'in günlerdir evine dönmemesi ve bilgi vermemesi üzerine ekiplere haber verildi. Cep telefonu kullanmadığı için sinyal takibi de yapılamayan Eser'i köy sınırları içerisinde her kovuk ve her delik bakılmak suretiyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Jandarma ekipleri ve köylülerden oluşan 50 kişilik ekip uzun süre aradı.



Halen bulunamayan Eser'in hayatından endişelenen aile yakınları arama çalışmalarını Erzincan'da sürdürüyor.



Ekiplerin ve akrabalarının çevre il, ilçe ve köylere haber verdiği Eser'i görenlerin mutlaka 0 456 213 01 22 AFAD, 156 Polis İmdat veya 112 Acil Servis'e bilgi vermeleri istendi. - ERZİNCAN