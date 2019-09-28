Son Dakika Haberleri: Servet Eser'den 10 gündür haber alınamıyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Servet Eser'den 10 gündür haber alınamıyor

1 saat önce

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Aşut köyünde yaşayan 2 çocuk babası Servet Eser'den 10 gündür haber alınamıyor.

Servet Eser'den 10 gündür haber alınamıyor, System.String[]

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Aşut köyünde yaşayan 2 çocuk babası Servet Eser'den 10 gündür haber alınamıyor. Kayıp adamın bulunması için yakınları Erzincan'da da arama çalışması başlattı.


Edinilen bilgiye göre, 47 yaşında, evli ve 2 çocuk babası Servet Eser, 18 Eylül 2019 tarihinde evinden ayrılarak bir daha geri dönmedi. Zaman zaman çevre köyler, ilçeler ve Erzincan'da inşaatlarda çalışmaya giden Eser'in günlerdir evine dönmemesi ve bilgi vermemesi üzerine ekiplere haber verildi. Cep telefonu kullanmadığı için sinyal takibi de yapılamayan Eser'i köy sınırları içerisinde her kovuk ve her delik bakılmak suretiyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Jandarma ekipleri ve köylülerden oluşan 50 kişilik ekip uzun süre aradı.


Halen bulunamayan Eser'in hayatından endişelenen aile yakınları arama çalışmalarını Erzincan'da sürdürüyor.


Ekiplerin ve akrabalarının çevre il, ilçe ve köylere haber verdiği Eser'i görenlerin mutlaka 0 456 213 01 22 AFAD, 156 Polis İmdat veya 112 Acil Servis'e bilgi vermeleri istendi. - ERZİNCAN

Gümüşhane, Erzincan, Kelkit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yer: Antalya! Çöp eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
19 yaşındaki Melike Demirci, nikahsız eşi tarafından öldürüldü Kayalıklardan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı: 5'i çocuk 7 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 11:58:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Servet Eser'den 10 gündür haber alınamıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]