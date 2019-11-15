Servet kaçtı! 3 milyon 600 bin liralık iddaa kuponu...

Geçtiğimiz hafta 3 TL'ye 45 bin 333 TL kazanan Misli.com üyesinden sonra bu hafta da tarih yazılıyor, ulaşması imkansıza yakın bir rekor kırılıyordu!



3 TL'lik efsane kuponu merak ediyorsanız, aşağıdaki haberimize mutlaka göz atın...



SERVET KAÇTI! İDDAA'DAN 3 MİLYON 608 BİN TL KAZANACAKTI...



Yeni iddaa dönemiyle birlikte artık daha çok lige bahis yapılabiliyor ve çeşitli bahis seçenekleri sayesinde daha çok kazanma şansına sahip oluyorsunuz.



Bunun en büyük örneğini, geçtiğimiz günlerde bir Misli.com üyesi bizlere kanıtlıyordu.



Yeni eklenen "Çin Basketbol Ligi" maçlarına 3 maçlık kupon yapan üye, 3 milyon 608 bin TL'nin kıyısından döndü! Unutulmayacak bir serveti kaçırdı...



Varan 1! Lianoning Flying Leopards ile Shenzhen Aviators arasında oynanan mücadeleye "İlk Yarı X" oynayan üye, 59-59 biten ilk yarı sonrası 17,00 oranı cebe attı.



Varan 2! Beijing Ducks ile Shanghai Sharks arasındaki karşılaşmaya "İlk Çeyrek X" oynayan üye, 23-23 biten ilk çeyrek sonrası 12,50 oranı da cebe attı.



Varan 3! Tüm gözler kuponun son maçına çevrilmişti... Guangzhou Long Lions ile Beijing Royal Fighters arasındaki karşılaşmaya "İlk Yarı X" oynayıp 17,00 oran beklemeye geçildi ama...



Ama, mücadelede ilk yarı bir ara 56-56'ya gelse de, maalesef ilk yarıda beraberlik çıkmadı. Şanssızlık o ki, aynı maçın normal süresi 106-106 sona erdi ve eğer Misli.com üyesi "Maç Sonucu X" tercihini kuponuna almış olsaydı 3 milyon 608 bin TL kazanacaktı!

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,