Servet Yardımcı Kulüplerin borç sarmalından kurtulması için UEFA da istekli

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkanvekili Servet Yardımcı Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yardımcı, 'UEFA Türk futboluna çok büyük önem vermekte. Türkiye, Rusya ile beraber en büyük nüfusa sahip UEFA ülkesi. Dolayısıyla bizim kulüplerimizin bu borç sarmalından kurtulması için UEFA da çok arzulu ve istekli' dedi.

Çalıştay'dan duyduğu memnuniyeti dile getiren Servet Yardımcı, 'Türk futbolunu daha da ileriye götürmek için, daha da güçlenmesi için çözümleri ve fikirleri olan tüm paydaşların bir araya geldiği bir ortam. Çok kıymetli bir ortam çünkü bununla ilgili tüm paydaşları bir araya getiren özellikle Sayın Spor Bakanımız Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bizleri bir araya getirdi ve aynı masa etrafında buluşmamızı, tartışmamızı sağladı. Devletimiz ve bizler TFF olarak bu önerileri, fikirleri dinlemeye hazır olduğumuzu gösterdik. Buradan çıkan sonuçların Türk futbolu için sağlıklı bir yol oluşturacağına inancımız tam. Dolayısıyla bu çalışmaların hepimize hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.

'TÜRK FUTBOLUNU DAHA DA YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ?

UEFA'nın Türk futboluna çok büyük önem verdiğini vurgulayan Servet Yardımcı, 'Türkiye, Rusya ile beraber en büyük nüfusa sahip UEFA ülkesi. Dolayısıyla bizim kulüplerimizin bu borç sarmalından kurtulması için UEFA da çok arzulu ve istekli. Bir an evvel mali açıdan kulüplerimiz sürdürülebilir bir yapıya sahip olursa tabii UEFA da, bu nüfusa sahip olan bir ülke açısından baktığı için bizlere çok önem vermekte. Kulüplerin bu borç sarmalından kurtulması için biliyorsunuz kriterler uygulamaya başladık. Esasında meyvelerini de almaya başladık, bayağı bir disipline olmuş durumda kulüplerimiz. Transferler, mali açıdan ve diğer planlamalar açısından baktığımızdan bayağı bir yol aldık, daha da iyi olacağız. UEFA kendi kriterlerini kendi şampiyonalarına katılan takımlara 2004 yılından itibaren uygulamaya başladı ve şu anda sonuçlarını görüyoruz. Avrupa futbolu çok büyük aşama kaydetmiş konumda, mali disiplin yapılarının pozitif olmasından dolayı. İnşallah biz de Türk futbolunu daha da yukarılara taşıyacağız. Şu ana kadar biz maalesef Avrupa Şampiyonaları'nda yarışan takımlarımıza TFF olarak fazla karışmadık. Dolayısıyla biz işin o tarafını UEFA'ya bırakmış olduk bugüne kadar. Nasıl olsa UEFA bakıyor diye biz diğer kulüplerimizin mali yapılarına konsantre olduk, tabii ki bu bir hataydı. Bu hatayı biz düzelttik. Kriterleri biz UEFA'yla, Kulüpler Birliği ve TFF beraber çalışarak ortak bizi ilgilendiren yapıyı geliştirecek kriterleri biz bulduk. UEFA ile beraber götürüyoruz. Bundan sonrası iyi olacak inşallah' dedi.

'YORUM YAPMAM DOĞRU OLMAZ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TFF bilgi sızdırıyor demecinin sorulması üzerine ise Servet Yardımcı şöyle cevap verdi Bununla ilgili yorum yapmam çok doğru olmaz. Bunun hukuki yolları var, prosedür var. Fenerbahçe Kulübü muhtemelen o prosedürü uygulayacaktır. Bilgi sızma gibi, bunlar her zaman duyduğumuz olağan şeyler. Bizden mi çıktı, dışarıdan mı çıktı onu bilemiyorum. Dolayısıyla yorum yapmamam daha uygun olur.?