Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçildi

TFF 1'inci Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, yeniden UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

UEFA'ya üye tüm federasyonların başkan ve yöneticilerin katıldığı UEFA'nın 45'inci Olağan Kongresi, bugün İsviçre'nin Montrö kentinde yapıldı. UEFA Kongresi'nde Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan Nihat Özdemir, 1'inci Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil etti.