Servet Yardımcı: Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim

UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilen TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, sonucun kendisi ve Türkiye için gurur verici olduğunu söyledi.

İsviçre'nin Montrö kentinde yapılan 45. UEFA Kongresi sonrasında duygularını dile getiren Servet Yardımcı, "UEFA'da ikinci kez yönetim kurulu üyeliğine seçilmek benim için gurur verici. Bu sonuç aynı zamanda ülkemizin ne kadar güçlü olduğunun da bir göstergesi. Türkiye için, Federasyonumuz için çalışmalarıma devam edecek olmam beni ayrıca sevindiriyor. 4 sene boyunca UEFA Başkanı Sayın Aleksander Ceferin ile çok uyumlu çalıştık ve başarılı bir dönem geçirdik. Sayın Ceferin'in bu süreçte Türkiye ve Türk futboluna olan bakışı herkesin malumudur. Ülkemizde önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Sayın Ceferin'e desteği ve güveninden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.