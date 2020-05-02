Son Dakika › Güncel › Servet Yiğit'in vefatının 15. yıl dönümünde unutulmadı - Son Dakika
Servet Yiğit'in vefatının 15. yıl dönümünde unutulmadı
6 saat önce
Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, yaklaşık 20 yıl Araban ilçesi belediye başkanlığı görevini yürüten merhum Servet Yiğit'in vefatının 15'inci yıl dönümünde unutmadı.
Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, yaklaşık 20 yıl Araban ilçesi belediye başkanlığı görevini yürüten merhum Servet Yiğit'in vefatının 15'inci yıl dönümünde unutmadı.
Başkan Doğru yayımladığı mesaj ile Araban ilçesinin yetiştirdiği önemli devlet adamlarından olan 1984-2004 yılları arasında Anavatan Partisi'nden 4 dönem üst üste ilçe belediye başkanlığı görevini yürüten merhum Servet Yiğit'i ölümünün 15. yıl dönümünde andı. Doğru mesajında Yiğit'in 1990 yılında bölgesel kalkınma amacıyla kurulan ve o dönem bünyesinde Gaziantepli belediyelerin de yer aldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de yürüttüğünü hatırlatarak, Türkiye Belediyeler Birliği'nde de başkan yardımcılığı yaptığını da kaydetti. Doğru, "Merhum başkanımız Servet Yiğit'i vefatının 15'inci yıl dönümünde de Araban olarak unutmadık. Bugün yaptığımız dualarla, saygı ve rahmetle anıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 04:27 Kaynak: İHA
Son Dakika 5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü 45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı 41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Sakarlıkta sınır tanımayan ünlü, önce evini yaktı sonra bacağını kırdı Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz Karantina sürecinden etkilenen Simge Sağın, konser videolarını izlerken hüngür hüngür ağladı Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti