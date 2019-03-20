Servet Ziya Ustaoğlu Sağlık Ocağı Hizmette

Mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsa üzerine hayırsever Ziya Ustaoğlu tarafından Mevlana Mahallesine yaptırılan Servet Ziya Ustaoğlu Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsa üzerine hayırsever Ziya Ustaoğlu tarafından Mevlana Mahallesine yaptırılan Servet Ziya Ustaoğlu Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.



İçerisinde aile hekiminin yanı sıra diş hekiminin de hizmet vereceği merkezin açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuşuyla başladı. Törende konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil, Kayseri'nin hayırseverleriyle ünlü bir şehir olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Ziya Amcamızı rahmetle anıyor, Servet Teyzemize hayırlı uzun ömür diliyorum. Kayseri, hayırseverleriyle Türkiye'nin gururu bir şehrimizdir. Aramızdan ayrılan bütün hayırseverlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.



İlçe Kaymakamı Zekeriya Güney, Talas'ın sürekli büyüyen ve gelişen yapısına dikkat çekerek, "Artan ihtiyaçlar da belediyelerimiz ve hayırseverlerimizle birlikte vatandaşlarımıza hizmet olarak sunuluyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.



Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mevlana Mahallesi'nin 70 bin nüfusuyla Kayseri'nin en kalabalık yerleşim yerlerinden olduğunu belirterek, "Bu merkezin bir özelliği buraya gelen vatandaşlarımızın çocukları oyun gruplarında eğlenebilecek. Hastalar ise aşağıdan ilaçlar alınabilecek. Dolayısıyla nitelikli bir merkez oldu. Allah Ziya Amca gibi hayırseverleri başımızdan eksik etmesin. Mekanı Cennet olsun. Bizler hayırseverlerimize yük olmayıp, o işin ucundan tutarak her türlü eksikleri gideriyoruz." şeklinde konuştu.



İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli, "Mustafa Palancıoğlu başkanımızla başladığımız ve adeta bereket yaşadığımız açılışlarımıza bir yenisini ekledik. Burası aile sağlığı ile diş polikliniğinin hizmet vereceği bir merkez. Başkanlarımızın desteğiyle sağlık merkezlerimizi açmaya devam ediyoruz. Burada güzel bir örneğini görüyoruz. Arsası belediyemizden, bina hayırseverimizden, personel de İl Sağlık Müdürlüğünden. İşte el ele hizmetin bereketi budur." diye konuştu.



Konuşmaların ardından dualarla Servet Ziya Ustaoğlu Aile Sağlığı Merkezi ve yanındaki üç eczanenin açılış kurdelesi kesildi. Törenin sonunda merkez gezilirken, hayırsever Ziya Ustaoğlu'nun eşi Servet Ustaoğlu, merkezdeki ilk muayene edilen hasta oldu. - KAYSERİ

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