Servetiye Cephesi Şehitleri anılacak
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Kurutuluş Savaşı'nda kahramanlık destanlarıyla dolu Servetiye Cephesi Şehitleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından Servetiye Mahallesi'nde düzenlenecek programla anılacak.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:25 Kaynak: Bültenler
Millî mücadeleye 145 gönüllüyle katılan ve 8 bin Yunan askerine karşı destan yazan Servetiye Cephesi Şehitleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Milli Mücadele Servetiye Şehitlerini Anma Programı' kapsamında Servetiye Mahallesi(köy)'nde gerçekleştirilecek özel etkinliklerle anılacak.
30 HAZİRAN PAZAR SERVETİYE'DE
İstiklal Savaşı'nda, Servetiye Cephesi köylüleri tarafından kurulmuş ve 1 yıl 3 ay 17 gün savunma yaparak, bir Yunan tümenini köylerine sokmamış, Bahçecik tepelerinde adeta destan yazmış kahramanlar ve şehitler, 30 Haziran Pazar saat 13.30'da Başiskele Servetiye Mahallesi'nde düzenlenecek anma programıyla anılacak. Servetiye Cephesi Şehitleri Anma Programı'nda şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edilecek.
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