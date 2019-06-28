Son Dakika Haberleri: Servetiye Cephesi Şehitleri anılacak
Son Dakika Güncel Haber

Servetiye Cephesi Şehitleri anılacak

38 dakika önce

Kurutuluş Savaşı'nda kahramanlık destanlarıyla dolu Servetiye Cephesi Şehitleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından Servetiye Mahallesi'nde düzenlenecek programla anılacak.

Servetiye Cephesi Şehitleri anılacak, System.String[]
Kurutuluş Savaşı'nda kahramanlık destanlarıyla dolu Servetiye Cephesi Şehitleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından Servetiye Mahallesi'nde düzenlenecek programla anılacak.

Milli mücadeleye 145 gönüllüyle katılan ve 8 bin Yunan askerine karşı destan yazan Servetiye Cephesi Şehitleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Milli Mücadele Servetiye Şehitlerini Anma Programı' kapsamında Servetiye Mahallesi'nde gerçekleştirilecek özel etkinliklerle anılacak. İstiklal Savaşı'nda, Servetiye Cephesi köylüleri tarafından kurulmuş ve 1 yıl 3 ay 17 gün savunma yaparak, bir Yunan tümenini köylerine sokmamış, Bahçecik tepelerinde adeta destan yazmış kahramanlar ve şehitler, 30 Haziran Pazar saat 13.30'da Başiskele Servetiye Mahallesi'nde düzenlenecek anma programıyla anılacak. Servetiye Cephesi Şehitleri Anma Programında şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edilecek. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:34 Kaynak: İHA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TFF, yeni sezonun Cemil Usta sezonu olduğunu açıkladı İzlanda'da yaşanan fırça skandalı sonrası Lucescu'ya şişe uzatıldı Türkiye'nin dış borç stoku 453,4 milyar dolar Survivor 2019'un finalistleri belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 13:12:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Servetiye Cephesi Şehitleri anılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]