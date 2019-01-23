Son Dakika Haberleri: Serviks Kanseri Farkındalık Ayı

Serviks Kanseri Farkındalık Ayı

38 dakika önce

Özalp'te "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında açılan stantta vatandaşlara broşür dağıtıldı, hastalara bilgi verildi.

Serviks Kanseri Farkındalık Ayı, System.String[]
Özalp'te "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında açılan stantta vatandaşlara broşür dağıtıldı, hastalara bilgi verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce "erken teşhis hayat kurtarır" sloganıyla düzenlenen etkinlikte Devlet Hastanesinin girişine stant kuruldu.

Burada sağlık çalışanları, vatandaşlara serviks kanseri ile ilgili broşür dağıttı, hastaneyi gezip hastalara söz konusu hastalıkla ilgili bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:16 Kaynak: AA

Özalp, Güncel
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