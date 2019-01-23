Serviks Kanseri Farkındalık Ayı

Özalp'te "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında açılan stantta vatandaşlara broşür dağıtıldı, hastalara bilgi verildi.

Özalp'te "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında açılan stantta vatandaşlara broşür dağıtıldı, hastalara bilgi verildi.



İlçe Sağlık Müdürlüğünce "erken teşhis hayat kurtarır" sloganıyla düzenlenen etkinlikte Devlet Hastanesinin girişine stant kuruldu.



Burada sağlık çalışanları, vatandaşlara serviks kanseri ile ilgili broşür dağıttı, hastaneyi gezip hastalara söz konusu hastalıkla ilgili bilgi verdi.

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