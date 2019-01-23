Son Dakika Haberleri: Serviks Kanseri Farkındalık Ayı

Serviks Kanseri Farkındalık Ayı

1 saat önce

Malazgirt ilçesinde, "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri çerçevesinde konferans düzenlendi.

Serviks Kanseri Farkındalık Ayı, System.String[]
Malazgirt ilçesinde, "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri çerçevesinde konferans düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta, ebe Nuray Kuyucu, katılımcılara serviks kanseri ile ilgili bilgi verdi.

Kuyucu, rahim ağzı kanserinin (serviks) kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden olduğuna işaret etti.

Erken teşhisin hastalığın tedavisindeki önemine vurgu yapan Kuyucu, bu hastalıkta uygulanan testlerin faydasına değindi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:00 Kaynak: AA

Malazgirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu Son Dakika! Müjdat Gezen'in Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı

Tren Beklerken Ördüğü Atkıyı Rekor Fiyata Sattı Adnan Oktar'ın Cezaevindeki Son Hali Herkesi Şaşırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 18:14:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serviks Kanseri Farkındalık Ayı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]