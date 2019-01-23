Serviks Kanseri Farkındalık Ayı
1 saat önce
Malazgirt ilçesinde, "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri çerçevesinde konferans düzenlendi.
Malazgirt
ilçesinde, "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri çerçevesinde konferans düzenlendi.
İlçe Sağlık Müdürlüğünce Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta, ebe Nuray Kuyucu, katılımcılara serviks kanseri ile ilgili bilgi verdi.
Kuyucu, rahim ağzı kanserinin (serviks) kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden olduğuna işaret etti.
Erken teşhisin hastalığın tedavisindeki önemine vurgu yapan Kuyucu, bu hastalıkta uygulanan testlerin faydasına değindi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:00 Kaynak: AA
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