Servis Alev Alev Yandı
1 saat önce
Ankara kuzey çevre yolunda bir servis minibüsü alev aldı.
Ankara
kuzey çevre yolunda bir servis minibüsü alev aldı. Alınan bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu Eryaman
yol ayrımında henüz bilinmeyen bir nedenle bir servis minibüsünde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye araçları yangını söndürdü. Yangında yaralı olmadığı öğrenilirken araç kullanılamaz hale geldi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:16 Kaynak: İHA
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