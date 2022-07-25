Servis aracı alev alev yandı - Son Dakika
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Servis aracı alev alev yandı

25.07.2022 01:15
Servis aracı alev alev yandı

Balıkesir'de seyir halindeyken aniden alev alan servis aracı kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'de seyir halindeyken aniden alev alan servis aracı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir istikametinden Savaştepe istikametine gelmekte olan Ferhat Güven (55) idaresindeki 10 S 41038 plakalı servis minibüsü, Kuyualan Mahallesi yakınlarında aniden motor bölümünden alev aldı. Yolcular hızlı bir şekilde araçtan tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Ferhat Güven, Savaştepe, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Servis aracı alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Servis aracı alev alev yandı - Son Dakika
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