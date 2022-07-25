Edinilen bilgiye göre, Balıkesir istikametinden Savaştepe istikametine gelmekte olan Ferhat Güven (55) idaresindeki 10 S 41038 plakalı servis minibüsü, Kuyualan Mahallesi yakınlarında aniden motor bölümünden alev aldı. Yolcular hızlı bir şekilde araçtan tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ferhat Güven, Savaştepe, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Servis aracı alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.