Son Dakika Haberleri: Servis Aracı İçinde Isınmak İsterken Canından Oldu

Servis Aracı İçinde Isınmak İsterken Canından Oldu

17 dakika önce

Servis aracı içinde ısınmak isterken canından oldu Servis aracı içerisinde tüp yaktı, canından oldu Otoparkta servis aracının içinde ateş yakan şoför canından olduİSTANBUL - Fatih'te bir şoför otoparka park ettiği servis aracı içerisinde yaktığı piknik tüpünün sönmesi üzerine iddiaya göre...

Servis aracı içinde ısınmak isterken canından oldu
Servis aracı içerisinde tüp yaktı, canından oldu
Otoparkta servis aracının içinde ateş yakan şoför canından oldu

İSTANBUL - Fatih'te bir şoför otoparka park ettiği servis aracı içerisinde yaktığı piknik tüpünün sönmesi üzerine iddiaya göre gazdan zehirlenerek öldü. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine cansız bedenine ulaşılan talihsiz şoförün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Çakır'ın kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrası belirlenecek.
Olay saat 10.00 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Yenikapı Miting Alanı'nda bulunan otopark içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nevzat Çakır 34 HM 0170 plakalı servis aracını Yenikapı Miting Alanı'nın otoparkına park etti. Araç içerisinde üşüyen Çakır, ısınmak amacıyla piknik tüpü yaktı. Bir süre kendisinden haber alamayan iş arkadaşları Çakır'ın aracının otoparkta olduğunu tespit edince aracın yanına giderek kapısını açmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapısı açılmayan aracın kelebek camını kırarak içeri girdiğinde araç içerisinde yoğun gaz kokusu olduğunu tespit etti. Bunun üzerine aracın bulunduğu alana polis ekipleri istenildi.
Yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi
Olay yerine gelen polis ekipleri araç içerisinde yaptıkları inceleme sonucundan Çakır'ın ısınmak amacıyla yaktığı piknik tüpünden zehirlenmiş olabileceğini ihtimali üzerinde durdu. Olayın gerçekleştiği yerde yapılan savcının incelemeleri sonrasında Nevzat Çakır'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Öte yandan acı haberi alan Çakır'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:20 Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa
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