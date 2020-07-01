Servis aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, servis aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesinde, Recai A. idaresindeki 16 S 6311 plakalı servis aracı ile Gökhan Y. idaresindeki 16 AGM 551 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu Serkan Cebe (32) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.