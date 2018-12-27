Son Dakika Haberleri: Servis Aracı ile Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Servis Aracı ile Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

1 saat önce

İstanbul Esenyurt'ta servis aracı ila hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Servis Aracı ile Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
İstanbul Esenyurt'ta servis aracı ila hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Esenyurt Hoşdere mevkii Hadımköy istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen servis aracıyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada servis aracının çarptığı hafif ticari sürüklenerek refüjdeki yön levhalarına çarparak durabildi. Hafif ticari aracın içerisinde bulunan sürücü yaralanırken, kazaya İBB 153 Beyaz Masa ekipleri müdahalede bulundu. Müdahale sonrasında ekipler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin yaptığı müdahale sonrasında, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:45 Kaynak: İHA

Hadımköy, İstanbul, Esenyurt, 3. Sayfa
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