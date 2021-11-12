Servis aracı inşaat temeline uçtu - Son Dakika

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti

BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesinin gözyaşı dinmiyor: Asıl suç onun ailesinde

"Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt

4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş