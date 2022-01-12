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Servis aracı önce polis otosuna ardından otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Servis aracı önce polis otosuna ardından otomobile çarptı: 2 yaralı

12.01.2022 20:56
Servis aracı önce polis otosuna ardından otomobile çarptı: 2 yaralı

- Manisa-İzmir çevre yolunda yanan bir araç için çevre güvenliğini sağlayan polis arabasına servis minibüsü çarptı.

- Manisa- İzmir çevre yolunda yanan bir araç için çevre güvenliğini sağlayan polis arabasına servis minibüsü çarptı. Minibüs karşı şeride geçerek başka bir otomobile çarptıktan sonra bariyerlere vurarak durabildi. Kazada 1'i polis memuru 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinden geçen Manisa-İzmir Çevreyolunun Manisa istikametine doğru yanan bir araç için karşı şeritte çevre güvenliği için tedbir alan 45 A 5434 plakalı polis aracına Mehmet M. idaresindeki 45 J 0367 plakalı servis minibüsü çarptı. Polis aracına çarpan minibüs hızını alamayarak karşı şerde geçip Ali İsmet Uçar idaresindeki 45 YN 666 plakalı otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki bariyerlere vurarak durabildi. Kazada polis memuru Berkay Erdem ile otomobil sürücüsü Ali İsmet Uçar yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza nedeniyle Manisa-İzmir çevre yolunun her iki şeridinde de trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.

(Sadık Cangel - Önder Aydın/İHA)

Servis aracı önce polis otosuna ardından otomobile çarptı: 2 yaralı
Servis aracı önce polis otosuna ardından otomobile çarptı: 2 yaralı
Servis aracı önce polis otosuna ardından otomobile çarptı: 2 yaralı
Servis aracı önce polis otosuna ardından otomobile çarptı: 2 yaralı
Servis aracı önce polis otosuna ardından otomobile çarptı: 2 yaralı
Servis aracı önce polis otosuna ardından otomobile çarptı: 2 yaralı

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Otomobil, Tragger, Manisa, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Servis aracı önce polis otosuna ardından otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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