SERVİS ARACI SÜRÜYE ÇARPTI 15 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU - Son Dakika
Üye Girişi

SERVİS ARACI SÜRÜYE ÇARPTI 15 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

26.04.2022 11:19

MERSİN'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarptı, 15 küçükbaş hayvan telef oldu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarptı, 15 küçükbaş hayvan telef oldu.

Eski Ankara Yolu Aladağ Mahallesi yol ayrımında H.D. idaresindeki 42 EUD 31 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, seyir halindeyken önüne küçükbaş hayvanlar çıktı. Sürücü H.D., fren yaptı ancak anlık duramayan araç, Dede Dinç'e ait 15 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. Kaza sonrası olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SERVİS ARACI SÜRÜYE ÇARPTI 15 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU
SERVİS ARACI SÜRÜYE ÇARPTI 15 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

YORUMLAR
500
Mersin'de minibüsün sürüye çarpması sonucu 15 koyun telef oldu Mersin'de minibüsün sürüye çarpması sonucu 15 koyun telef oldu Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı

Minibüs, Ankara, Tarsus, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SERVİS ARACI SÜRÜYE ÇARPTI 15 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU - Son Dakika


Son Dakika
11:16 Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan dolar 14,79 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 26 Nisan'da altının gram fiyatı 902 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:03 Ezel dizisindeki rolünü reddetmiş! Barış Falay, yıllar sonra itiraf etti: Senaryoya bakmadım
11:01 Bursa'da uçağın düşme anlarına ait yeni görüntüler: İşte mahalledeki panik anları
11:00 Canlı yayında Suriyeli kavgası! Mehmet Metiner, Sinan Oğan'a ve moderatöre sinirlenip stüdyoyu terk etti
10:49 Bu çocuklar mahalleliyi bıktırdı! Gündüz dilenciler, gece hırsız!
10:40 CHP'li Özgür Özel'in "Erdoğan tarih önünde mahkum olacak" sözlerine AK Parti Sözcüsünden tepki: Milli iradeyi tehdit
10:38 Gizemli hepatit virüsünün kaynağının toplumda yaygın olarak görülen bir virüs olduğu açıklandı
10:09 Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler yaşandı? Alparslan kaleden kurtulmayı nasıl başardı?
10:09 Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na gönderme: Sizden daha fazlasını isteyeni bulmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 11:27:40. #1.13#
SON DAKİKA: SERVİS ARACI SÜRÜYE ÇARPTI 15 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement