Servis aracı tıra arkadan çarptı, 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı - Son Dakika
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Servis aracı tıra arkadan çarptı, 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı

24.03.2022 11:22
Servis aracı tıra arkadan çarptı, 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı

Afyonkarahisar'da öğrencileri taşıyan servis aracının tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Afyonkarahisar'da öğrencileri taşıyan servis aracının tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar çevre yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı'nda sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 03 AAN 567 plakalı özel bir okulun öğrencilerini taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak 03 VR 480 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada servis aracında bulunan 7 öğrenci hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan öğrencileri ambulanslar ile hastanelere kaldırılırken, olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da servis otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 7 öğrenci yaralandı Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da servis otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 7 öğrenci yaralandı DEVRİLEN TIR'DAKİ BUĞDAY ETRAFA SAVRULDU DEVRİLEN TIR'DAKİ BUĞDAY ETRAFA SAVRULDU

Organize Sanayi Bölgesi, Karahisar, Kaza, OSB, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Servis aracı tıra arkadan çarptı, 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı - Son Dakika


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