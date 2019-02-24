Servis Aracı ve Cipin Çarpışma Anı Kamerada...
56 dakika önce
Kazanın ardından geri geri giden servis minibüsü sürücüsü 2 araca daha çarptıHaber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHASultanbeyli'de servis aracı ile cip çarpıştı.
Kazanın ardından geri geri giden servis minibüsü sürücüsü 2 araca daha çarptı
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA Sultanbeyli
'de servis aracı ile cip çarpıştı. Çarpışma sonrası şoka giren sürücü geri geri giderek iki araca çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Sultanbeyli Atatürk Caddesi
'nde meydana geldi. Ali K.'nın yönetimindeki okul servisi, Abdulkadir Udeh Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada hızla gelen cip ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından şoka girerek geri geri giden servis minibüsü sürücüsü park halindeki 2 araca çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmadı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ
-Kaza anı
-Servis aracının geri geri kayması
-Park halindeki araçlara çarpması
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Olay yerinden görüntüler
-Yerdeki cam kırıkları
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:11 Kaynak: DHA
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