Son Dakika Haberleri: Servis Aracı ve Cipin Çarpışma Anı Kamerada...

Servis Aracı ve Cipin Çarpışma Anı Kamerada...

32 dakika önce

Kazanın ardından geri geri giden servis minibüsü sürücüsü 2 araca daha çarptı Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHASultanbeyli'de servis aracı ile cip çarpıştı.

Servis Aracı ve Cipin Çarpışma Anı Kamerada..., System.String[]
Kazanın ardından geri geri giden servis minibüsü sürücüsü 2 araca daha çarptı

 

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Sultanbeyli'de servis aracı ile cip çarpıştı. Çarpışma sonrası şoka giren sürücü geri geri giderek iki araca çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Sultanbeyli Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ali K.'nın yönetimindeki okul servisi,  Abdulkadir Udeh Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada hızla gelen cip ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından şoka girerek geri geri giden servis minibüsü sürücüsü park halindeki 2 araca çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmadı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:31 Kaynak: DHA

DHA, Sultanbeyli, Güncel
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