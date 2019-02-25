Servis Aracı Yoldan Çıktı, Facia Ucuz Atlatıldı
47 dakika önce
Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Umcular Mahallesi'nde servis aracı aşırı sis nedeniyle yoldan çıktı.
Aydın
'ın Karpuzlu
ilçesine bağlı Umcular Mahallesi'nde servis aracı aşırı sis nedeniyle yoldan çıktı. Devrilen araçtakiler kazayı yara almadan atlattı.
Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir firmaya ait olduğu belirtilen diyaliz servis aracı aşırı sis nedeniyle yoldan çıktı. Umcular Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada araç sürücüsü ve servisteki hastaların yararlanmadığı ancak devrilen servis aracında maddi hasar oluştuğu belirtildi. - AYDIN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:59 Kaynak: İHA
İznik'te Kuşların Yaşam Alanı Olan Sazlık, Cayır Cayır Yandı
Söke'de Yasak Avcılığa Geçit Yok
"JİTEM'ci Albayım" Dedi, 570 Bin Lira Dolandırdı
Genç Doktor, Sokak Ortasında İnsanlığın Ölmediğini Gösterdi