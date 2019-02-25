Son Dakika Haberleri: Servis Aracı Yoldan Çıktı, Facia Ucuz Atlatıldı

Servis Aracı Yoldan Çıktı, Facia Ucuz Atlatıldı

47 dakika önce

Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Umcular Mahallesi'nde servis aracı aşırı sis nedeniyle yoldan çıktı.

Servis Aracı Yoldan Çıktı, Facia Ucuz Atlatıldı, System.String[]
Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Umcular Mahallesi'nde servis aracı aşırı sis nedeniyle yoldan çıktı. Devrilen araçtakiler kazayı yara almadan atlattı.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir firmaya ait olduğu belirtilen diyaliz servis aracı aşırı sis nedeniyle yoldan çıktı. Umcular Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada araç sürücüsü ve servisteki hastaların yararlanmadığı ancak devrilen servis aracında maddi hasar oluştuğu belirtildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:59 Kaynak: İHA

Sabah, Karpuzlu, Aydın, 3. Sayfa
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